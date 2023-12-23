Глава МВД Эстонии назвал условие выдачи Киеву военнообязанных украинцев

В МВД Эстонии заявили, что сейчас Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в стране, но Таллин готов заключить необходимое соглашение с Киевом

Лаури Ляэнеметс (Фото: Mihkel Maripuu / Scanpix / imago-images.de / ТАСС)

Эстония в случае необходимости готова выдавать Украине тех беженцев, которые подлежат мобилизации, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Для этого Киеву и Таллину нужно будет заключить отдельное двустороннее соглашение — в соответствии с международным правом без него украинская сторона не может призвать на службу своих граждан, проживающих в Эстонии.

«Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются», — сказал министр (цитата по Postimees). По словам главы МВД, в Эстонии проживают около 7,5 тыс. граждан Украины призывного возраста, но многие из них освобождены от мобилизации.

Сейчас экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

По словам начальника департамента пограничной и миграционной политики МВД Янека Мяги, ведомство обсуждало вопрос о высылке военнообязанных с послом Украины, официальных запросов от Киева на эту тему не поступало. «У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», — сказал он.

В ноябре Би-би-си сообщила, что с начала полномасштабных военных действий Украину покинули около 20 тыс. мужчин, чтобы избежать призыва в армию. 21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в интервью Bild, Die Welt и Politico, что в 2024 году власти могут попросить уехавших из страны мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, годных к военной службе, явиться в призывные пункты. Позднее в тот же день в Минобороны страны заявили, что обсуждения призыва из-за границы на повестке дня нет. «Если граждане Украины за границей хотят присоединиться [к службе в армии], они приезжают в Украину и присоединяются», — цитировало «РБК-Украина» представителя пресс-службы ведомства. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал правильной идею о мобилизации украинцев, покинувших страну.

После слов Умерова глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин «не будет принуждать людей к военной службе против их воли». По его словам, власти прилагают усилия, чтобы как можно больше живущих в стране украинцев получили работу.

Президент Владимир Зеленский рассказывал о предложении Генштаба и главкома ВСУ Валерия Залужного дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек.