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В ЕС выразили недоверие перемирию в Рождество и призвали вывести войска

Глава Евросовета Мишель призвал Россию вывести войска с Украины вместо перемирия
Единственным «серьезным вариантом» прекращения огня на Украине стал бы вывод войск России, считает глава Евросовета Мишель. Представитель европейской дипломатии Стано заявил, что это перемирие выглядит «попыткой выиграть время»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Евросоюзе с недоверием относятся к анонсированному Россией временному прекращению огня на православное Рождество, больше приветствуя конкретные действия, среди которых могли бы стать вывод войск с Украины, заявил «РИА Новости» представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

«Объявленное в одностороннем порядке временное прекращение огня не меняет того факта, что Россия нелегально оккупирует часть территории Украины и ведет нелегитимную агрессию в нарушение Устава ООН и международного права. Учитывая отсутствие доверия ко всему, что исходит из Кремля <...>.», — сказал он агентству.

Стано счел в беседе с «РИА Новости», что одностороннее прекращение огня без вывода российских войск выглядит «как попытка России выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации».

Аналогичную позицию выразил глава Евросовета Шарль Мишель, он назвал прекращение огня лицемерием, указав, что вывод российских войск стал бы «единственным серьезным вариантом восстановления мира и безопасности».

Поручение ввести режим прекращения огня 36 часов (с 12:00 6 января до 24:00 7 января) отдал российский президент Владимир Путин вечером 5 января. Он указал, что в зоне боевых действий живет множество людей, исповедующих православие, и призвал Киев поддержать эти инициативу.

«Про решение президента. Ни о каком перемирии и речи быть не может!», — заявил затем врио главы ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что временно приостановлены лишь наступательные действия и инициативное ведение огня, однако право отвечать на «провокации» сохраняется.

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Недоверие к действиям России выразили украинский и американский президенты Владимир Зеленский и Джо Байден. Президент Украины напомнил о предложенной им ранее «формуле мира», согласно которой российские войска должны покинуть территорию Украины.

Российский МИД отвергал возможность диалога на основании «формулы мира» Зеленского, а Кремль предупреждал, что не согласится с любыми планами по урегулированию ситуации, которые не учитывают присоединение к России новых регионов. «Никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков. Москва также отвергает любые обвинения в «оккупации» территории Украины.

В ЕС выразили недоверие перемирию в Рождество и призвали вывести войска
В ЕС выразили недоверие перемирию в Рождество и призвали вывести войска


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Евросовет прекращение огня Шарль Мишель
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