CNN: Европа беспокоится, что США не допустят ее к переговорам с Киевом и Москвой

CNN узнал о беспокойстве Европы, что США не допустят ее к переговорам

Европейские страны опасаются, что США не допустят их к переговорам с Киевом и Москвой, сообщил европейский дипломат. Соединенные Штаты уже обсудили план с Украиной в Женеве, готовятся провести встречу и с Россией

Марко Рубио (Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press)

Соединенные Штаты могут не допустить Европу к переговорам с Украиной и Россией, пишет CNN со ссылкой на западного дипломата. По его словам, есть опасения, что США не допустят в игру европейские державы и исключат их из переговоров.

Собеседник телеканала также сказал, что Вашингтон прорабатывает отдельную встречу с российской стороной и «она произойдет быстро», но не в Женеве. Ранее о подготовке встречи также сообщали собеседники ABC и New York Times.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли консультации между представителями США, Европы и Украины по мирному плану по Украине. Белый дом заявлял, что стороны разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования».

По словам госсекретаря США Марко Рубио, по согласованию с украинской стороной мирного плана Вашингтон обсудит результаты с Москвой, отметив, что у нее есть «право голоса» в этом вопросе. Трамп называл дедлайном 27 ноября. При этом оба признавали, что предложенный США план не окончательный и есть еще аспекты, требующие проработки.

В мирном плане США, полный текст которого был опубликован депутатом Рады Алексеем Гончаренко и Axios, было 28 пунктов. Он подразумевал в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

По словам участника переговоров в Женеве, предложение представляет собой «живой документ» и США готовы учесть замечания украинской и европейской сторон. Однако, говоря о позиции США, он отметил, что «сохраняется значительная неопределенность», а «ситуация меняется ежечасно».

Ранее Spiegel сообщил, что обсуждение мирного плана США по Украине вызвало большую тревогу и раздражение в европейских странах. В Берлине детали плана узнали не напрямую из Вашингтона, а через американские СМИ, и он был истолкован как провокация. Собственный скорректированный план на основе предложенного США подготовили и в Евросоюзе.

По информации FT, есть еще как минимум два варианта развития событий. В первом случае мирный план становится основой переговоров, а Украина при поддержке США и ЕС получает возможность существенно изменить документ. Во втором случае «многочисленные противоречия и неясности» в плане приведут к полному провалу сделки, и вооруженный конфликт продолжится.

Американский план может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но пока этот текст с Москвой предметно не обсуждался, говорил президент России Владимир Путин.