Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

В результате переговоров делегаций Украины и США в Женеве стороны разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования», говорится в совместном заявлении Вашингтона и Киева, опубликованного Белым домом и офисом украинского президента.

В переговорах от США участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сказано в другом сообщении Белого дома по итогам переговоров.

В публикации говорится, что переговоры были конструктивными, целенаправленными и основанными на уважении, «что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира». Также Вашингтон и Киев сошлись в позиции, что любое будущее соглашение должно поддерживать суверенитет Украины и «обеспечивать устойчивый и справедливый мир».

Как сказано в заявлении Белого дома, украинская сторона подтвердила, что в ходе встречи тщательно рассматривали все основные проблемы — гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет. Представители Киева выразили признательность за «структурированный подход, который позволил учесть их замечания в каждом компоненте формирующейся основы урегулирования».

Согласно заявлению Белого дома, украинская сторона после представленных на встрече изменений и разъяснений сочла, что нынешний проект мирного плана отражает национальные интересы Украины и обеспечивает «надежные и осуществимые механизмы для обеспечения безопасности Украины как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе».

«Они подчеркнули, что усиленная архитектура гарантий безопасности в сочетании с обязательствами по ненападению, энергетической стабильности и реконструкции в значительной степени отвечает их основным стратегическим требованиям», — сказано в публикации.

Украинская делегация выразила благодарность США и Трампу за усилия, направленные на урегулирование конфликта. Стороны договорились продолжить работу над совместными предложениями в ближайшие дни, а также поддерживать «тесный контакт» с европейскими партнерами.

«Окончательные решения в рамках этого процесса будут приняты президентами Украины и Соединенных Штатов. Обе стороны подтвердили свою готовность продолжать совместную работу по установлению мира, который обеспечит безопасность, стабильность и восстановление Украины», — говорится в заявлении.

Материал дополняется.