Военная операция на Украине⁠,
0

Axios узнал, почему с мирным планом в Киев США отправили Дрисколла

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и&nbsp;Дэниел Дрисколл
Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл (Фото: Reuters)

Идея привлечь министра армии США Дэна Дрисколла к представлению в Киеве мирного плана Вашингтона из 28 пунктов принадлежала вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, с которым Дрисколл учился на одном курсе юрфака Йельского университета. Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По словам собеседника издания, Дрисколл и так собирался в Киев с большой военной делегацией для обсуждения оборонных технологий и стратегии. За несколько дней до этой поездки ему поручили готовиться к участию в предстоящих мирных переговорах.

Министр отнесся к поручению со всей ответственностью: он в течение пары дней созвал серию брифингов с аналитиками  на тему российско-украинского конфликта, отмечает Axios.

По информации Axios, в это время спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели переговоры в доме Уиткоффа в Майами с бывшим министром обороны Украины и главой Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, курировавшим переговоры с Россией в Стамбуле.

На этой встрече американцы проинформировали Умерова о своем плане и даже учли некоторые его предложения. Уиткофф собирался отправиться в Турцию для личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но позднее отметил ее из-за неготовности Киева к реализации плана.

Вместо него и в Киев, а не Турцию, отправился Дрисколл во главе официальной делегации высокопоставленных американских военных, добавляет издание. 19 ноября он представил Зеленскому первую редакцию плана для мирного урегулирования, состоявшего из 28 пунктов. 

Как уточняет The Wall Street Journal, Белый дом привлек военных к дипломатической миссии из расчета, что Россия будет более открыта к переговорам при посредничестве представителей Пентагона. 

23 ноября на переговорах в Женеве американская и украинская делегации обсудили проект соглашения. Как заявил Белый дом, им  удалось согласовать или скорректировать большинство деталей.  

До начала встречи в Швейцарии президент России Владимир Путин сообщил, что США передали Москве свой проект мирного плана, но обсуждения не было из-за отсутствия одобрения со стороны Киева. Путин не исключил, что американский план может стать основой для урегулирования конфликта. 

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Денис Малышев
Вашингтон Дэниел Дрисколл Джеймс Дэвид Вэнс Стив Уиткофф Владимир Зеленский Рустем Умеров Владимир Путин Джаред Кушнер мирное урегулирование Женева
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
