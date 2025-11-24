 Перейти к основному контенту
Литва назвала два условия для попадания за стол переговоров по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Литвы назвал два условия для попадания Европы за стол переговоров по урегулированию на Украине. Это использование российских активов и присоединение Киева к Евросоюзу. Лавров ранее говорил, что странам ЕС там нет места
Кястутис Будрис
Кястутис Будрис (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европейский союз должен принять меры по использованию замороженных российских активов для получения места за столом переговоров по урегулированию на Украине, заявил глава литовского МИДа Кястутис Будрис в интервью Bloomberg.

Вторым фактором для участия Европы в переговорах он назвал принятие Украины в Евросоюз.

«Нам нужно получить рычаги давления. Два фактора, обеспечивающие доступ к переговорам, — это замороженные активы и, во-вторых, ЕС для Украины. Это даст что-то заслуживающее доверия», — подчеркнул он.

Литовский министр пояснил, что решения носят срочный характер. «Давайте действовать. В противном случае Европа упустит возможность сыграть свою роль», — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в сентябре заявлял, что Европа хочет «отвоевать» место за столом переговоров по Украине, но с нынешней позицией странам Евросоюза там места нет. Он добавил, что гарантии безопасности со стороны Запада, «заточенные против» России, фактически будут означать, что западные силы «оккупировали» Украину.

CNN узнал о беспокойстве Европы, что США не допустят ее к переговорам
Политика
Марко Рубио

В мирном плане США, представленном 19 ноября, 28 пунктов. Он подразумевает, среди прочего, отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также называла условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине. В их числе — границы нельзя менять силой, никаких ограничений для ВСУ, Евросоюз должен играть центральную роль в обеспечении мира на Украине. Кроме этого, «европейская судьба» Украины включает восстановление страны и возможное вступление в ЕС.

Встреча представителей США, ЕС и Киева по американскому мирному плану прошла 23 ноября в Женеве. Глава Европейского совета Антониу Кошта по ее итогам завил о прогрессе по украинскому урегулированию. Тем временем Киев и Вашингтон сообщили, что после встречи разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования».

Президент России Владимир Путин сообщал, что Вашингтон передал Москве свой проект мирного плана, но обсуждения не было, поскольку США не получили одобрения от Украины. По словам Путина, американский план может стать основой для урегулирования.

Теги
Валерия Доброва
Литва Европа Украина переговоры
