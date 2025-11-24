В ЕС увидели «новый импульс» по Украине после встречи в Швейцарии

В ЕС рассказали об итогах переговоров по Украине в Женеве

Встреча в Женеве представителей ЕС, США и Украины дала новый импульс переговорам, заявил Кошта. По его словам, некоторые вопросы еще предстоит решить, «но направление позитивное»

Антониу Кошта (Фото: Leon Neal / Reuters)

Со встречей представителей США, ЕС и Киева в Женеве по американскому мирному плану мирные переговоры по Украине получили новый импульс. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта после неформальной встречи лидеров ЕС в Луанде (Ангола).

Его заявление было обнародовано после встречи лидеров 27 государств ЕС с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как отметил Кошта, на ней речь шла о последних событиях, связанных с усилиями по достижению мира на Украине.

«Мирные переговоры получили новый импульс. Вчерашняя встреча в Женеве между США, Украиной, институтами ЕС и европейскими представителями отметила значительный прогресс», — заявил председатель Евросовета.

США и Украина сообщили европейским союзникам, что их двухсторонние переговоры были конструктивными, а по ряду вопросов удалось достичь продвижения, отметил он. «Мы приветствуем этот шаг вперед. Некоторые вопросы еще предстоит решить, но направление позитивное», — дал оценку этому Кошта.

По его словам, Брюссель высоко оценивает усилия украинской и американской команд, а также лично президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Тем не менее вопросы, которые напрямую касаются Евросоюза, такие как санкции, расширение или судьба замороженных российских активов, требуют участия ЕС в принятии решений, подчеркнул он.

Кошта также отметил готовность ЕС поддерживать мирный процесс за счет внутреннего сотрудничества и тесной координации с Украиной, Соединенными Штатами и НАТО. Брюссель также продолжил поддерживать Киев — дипломатически, экономически и военным путем, добавил политик.

«В заключение позвольте мне подчеркнуть: мир не может быть временным перемирием, это должно быть долгосрочное решение. Украина выбрала Европу, и Европа поддержит Украину», — резюмировал Кошта.

США несколько дней назад представили свой мирный план по урегулированию на Украине из 28 пунктов. Накануне, 23 ноября, американский план обсуждался делегациями США и Украины в Женеве.

В Швейцарию приезжали и европейские представители: в ответ на американское предложение лидеры стран ЕС выдвинули собственную инициативу. Мирные планы Брюсселя и Вашингтона расходятся в принципиальных вопросах: статус территорий, членство в НАТО и судьба замороженных активов России.



После встречи в Женеве и Киев, и Вашингтон заявили, что разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования».

«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», — сообщил 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.