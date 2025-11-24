В Кремле ответили на вопрос об изменении мирного плана США по Украине
В Кремле знают про прошедшие в Женеве переговоры США и Украины о мирном плане, но не получали официальную информацию об этом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», — сказал он.
Москва остается открытой для контактов и переговоров, но в настоящий момент конкретики по этому поводу нет. Говоря о контрпредложениях ЕС на план США, Песков ответил, что обсуждение документа через СМИ считает некорректным и невозможным. «Мы не знаем, насколько это все достоверно и соответствует действительности», – сказал он.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины