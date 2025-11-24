В Кремле ответили на вопрос об изменении мирного плана США по Украине

В Кремле знают про прошедшие в Женеве переговоры США и Украины о мирном плане, но не получали официальную информацию об этом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», — сказал он.

Москва остается открытой для контактов и переговоров, но в настоящий момент конкретики по этому поводу нет. Говоря о контрпредложениях ЕС на план США, Песков ответил, что обсуждение документа через СМИ считает некорректным и невозможным. «Мы не знаем, насколько это все достоверно и соответствует действительности», – сказал он.

