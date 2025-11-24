Эрдоган анонсировал беседу с Путиным фразой «даст Бог, мы этого добьемся»

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР, что сегодня поговорит по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, они обсудят урегулирование украинского конфликта.

Предстоящий разговор запланирован на фоне обсуждения плана мирного плана, подготовленного США.

«Я надеюсь, что Турция, в частности, сделает все возможное, чтобы проложить путь к миру, и мы объявили о всемерной мобилизации ради мира в этом направлении. Даст Бог, мы этого добьемся», — сказал Эрдоган (цитата по TV100).

Также турецкий лидер вновь напомнил о желании Турции возобновить зерновую сделку, которая сорвалась в 2023 году. Москва отмечала, что не выполнялась часть сделки, и допускала, что вернется к ней, если необходимые условия будут выполнены.

«Проект «Зернового коридора» был направлен на то, чтобы проложить путь к миру <...> но это не получило дальнейшего развития. Я спрошу господина Путина об этом еще раз», — сказал Эрдоган.

19 ноября в Анкаре Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом G20. О мирном плане США стало известно на следующий день, текст документа опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Подлинность документа позднее подтвердил Белый дом.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры по этому плану с участием представителей США, Украины и ЕС. После встречи Вашингтон и Киев заявили, что разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования». Итоговую версию плана должны подписать США, Украина и Россия.