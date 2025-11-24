Эрдоган оценил, сможет ли план Трампа привести к миру на Украине

Эрдоган: план Трампа может стать основой мира на Украине, но его надо доработать

Эрдоган считает, что на основе плана Трампа можно достичь мира на Украине, но предложение нуждается в доработке. По его словам, в идеальном соглашении «не будет проигравшей стороны»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Leon Neal / Reuters)

Мира на Украине можно достичь на основе плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, но над ним еще нужно поработать, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете, возвращаясь с саммита G20. Его слова приводит газета Yeni Şafak.

«Возможно ли достичь согласия по этому плану? Да, возможно. Но как? Этот вопрос необходимо решить. Если план будет отвечать законным ожиданиям и потребностям сторон в области безопасности, не создавая новой нестабильности, соглашение станет возможным», — сказал турецкий лидер.

Он считает, что в справедливом соглашении «не будет проигравшей стороны». Эрдоган добавил, что путь к справедливому миру лежит через переговоры и встречи. Если будет создана основа, удовлетворяющая обе стороны, откроется дверь к долгосрочному решению. «Турция готова сегодня занимать ту же конструктивную позицию, которую мы ранее играли в Стамбуле», — подчеркнул турецкий президент.

Ранее Эрдоган на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР заявил, что 24 ноября поговорит по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудят урегулирование украинского конфликта.

19 ноября Эрдоган в Анкаре встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом G20. Затем издание Axios опубликовало мирный план США.

Всего документ содержит 28 пунктов. По сведениям The Telegraph, план предполагает, что Украина оставит подконтрольную ей часть Донбасса, но сохранит претензии де-юре на вошедший в состав России регион, тогда как Россия будет платить «арендную плату» за владение им де-факто. Кроме сокращения количества войск Украина откажется от ракет большой дальности, лишится права размещать иностранные войска и принимать иностранные дипломатические самолеты. Русский язык снова станет официальным и государственным, а РПЦ получит официальный статус на занятых Россией территориях, следует из инициативы США.

Этой весной спустя три года возобновились прямые переговоры российской и украинской сторон. Это произошло с подачи Владимира Путина, который предложил возобновить диалог с той точки, в которой он прекратился в 2022 году. Все три раунда прошли в Стамбуле. На встрече с Путиным в сентябре Эрдоган отметил, что Анкара продолжает свои усилия по прекращению боевых действий на Украине и «установлению справедливого и прочного мира».

15 ноября Турцию посетил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров. Он сообщил, что по итогам переговоров при посредничестве партнеров из Турции и ОАЭ решено «активировать стамбульские договоренности».

В Кремле слова Умерова об активизации стамбульских договоренностей не комментировали. Однако Путин отметил, что план США может стать основой для переговоров.