В Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре для обсуждения путей завершения военной операции. Об этом сообщает турецкий портал A haber.

Перед этим Эрдоган приветствовал Зеленского в Президентском комплексе, где проходила официальная церемония. Также лидеры проведут рабочий обед.

«Приближение конца войны всеми силами является главным приоритетом Украины», — заявил Зеленский, добавив, что стороны также обсудят возобновление обмена пленными. Об этом сообщает Би-би-си.

Особое внимание привлекло возможное участие в переговорах специального посланника США Стива Уиткоффа, однако его присутствие не было подтверждено. Турция, сохраняющая отношения с обеими сторонами конфликта, вновь выступила в роли переговорной площадки, хотя российские представители в встрече не участвуют.

Перед тем, как встретиться с Эрдоганом, Зеленский встретился с главой украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Он встретил президента в аэропорту.

Это уже четвертый международный визит Зеленского за последние дни. Ранее в Афинах он заключил газовое соглашение, в Париже договорился о поставках до 100 истребителей, а в Мадриде обсуждал военное сотрудничество с испанскими производителями оружия.

Переговоры проходят на фоне обострения ситуации на фронте — российские войска усилили наступление в направлении Покровска, а также внутреннего политического кризиса в Украине. Несколько приближенных Зеленского находятся под следствием по делу о коррупции, два министра ушли в отставку.

Европейские лидеры выражают обеспокоенность ситуацией с коррупцией, что может повлиять на решение о разблокировании кредита в 140 млрд евро для Киева, который планируется выделить из средств замороженных российских активов.