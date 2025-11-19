 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом

Владимир Зеленский и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре для обсуждения путей завершения военной операции. Об этом сообщает турецкий портал A haber.

Перед этим Эрдоган приветствовал Зеленского в Президентском комплексе, где проходила официальная церемония. Также лидеры проведут рабочий обед.

«Приближение конца войны всеми силами является главным приоритетом Украины», — заявил Зеленский, добавив, что стороны также обсудят возобновление обмена пленными. Об этом сообщает Би-би-си.

Особое внимание привлекло возможное участие в переговорах специального посланника США Стива Уиткоффа, однако его присутствие не было подтверждено. Турция, сохраняющая отношения с обеими сторонами конфликта, вновь выступила в роли переговорной площадки, хотя российские представители в встрече не участвуют.

Перед тем, как встретиться с Эрдоганом, Зеленский встретился с главой украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Он встретил президента в аэропорту.

Это уже четвертый международный визит Зеленского за последние дни. Ранее в Афинах он заключил газовое соглашение, в Париже договорился о поставках до 100 истребителей, а в Мадриде обсуждал военное сотрудничество с испанскими производителями оружия.

Переговоры проходят на фоне обострения ситуации на фронте — российские войска усилили наступление в направлении Покровска, а также внутреннего политического кризиса в Украине. Несколько приближенных Зеленского находятся под следствием по делу о коррупции, два министра ушли в отставку.

Европейские лидеры выражают обеспокоенность ситуацией с коррупцией, что может повлиять на решение о разблокировании кредита в 140 млрд евро для Киева, который планируется выделить из средств замороженных российских активов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Переговоры Турция Украина Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 18:31
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02