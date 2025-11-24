Песков анонсировал разговор Путина с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом 24 ноября, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Как уже ранее анонсировал сам президент Турецкой Республики, запланирован также в начале второй половины дня телефонный разговор президента России и президента Турции», — сказал Песков.
Ранее 24 ноября Эрдоган анонсировал разговор с Путиным. Турецкий президент сообщил об этом после саммита G20 в ЮАР. Предстоящий разговор запланирован на фоне обсуждения мирного плана, подготовленного США. Эрдоган подчеркнул, что Анкара приложит «все возможное, чтобы проложить путь к миру».
Кроме того, турецкий лидер еще раз напомнил о желании Турции возобновить зерновую сделку, которая сорвалась в 2023 году.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины