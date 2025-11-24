WP узнала, что Трамп не вникал в детали мирного плана для Украины

В разных частях Белого дома не понимают, что происходит вокруг мирного плана, последние действия Уиткоффа застали врасплох администрацию, пишет WP. По данным издания, не считают проект соглашения незыблемым

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не углублялся в детали мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта, пишет Washington Post со ссылкой на источник среди американских должностных лиц.

«Вы говорите ему: «Я хочу попытаться заключить сделку». Он ответит: «Прекрасно, иди и займись этим». И это тот уровень внимания, который он уделяет», — сказал источник. В администрации царит «абсолютный хаос», добавил он, и отметил, что даже в разных частях Белого дома не знают, что происходит. По его мнению, действия спецпосланника Стива Уиткоффа, ставшего соавтором мирной инициативы, застали Вашингтон врасплох.

Составленный план в администрации «не считали незыблемым», а Киеву сообщили о наличии «простора для переговоров», рассказал собеседник WP. Вместе с тем Вашингтон дал понять, что желает скорейшего заключения сделки, а угроза приостановки помощи чрезвычайно серьезна.

Американская и украинская делегации 23 ноября встретились в Женеве для обсуждения предложений. По утверждению Белого дома, был достигнут существенный прогресс, а Киев признал проект мирного соглашения отвечающим своим интересам. «Окончательные решения» в рамках проекта примут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Большинство положений американского мирного плана удалось согласовать, а значительную часть из спорных — скорректировать, рассказали источники «РБК Украина». В частности, договориться удалось насчет численности украинских военнослужащих и обмена пленными. На встречу Зеленского и Трампа отложили вопросы об интеграции в НАТО и территориальных спорах. Их пока «вынесли за скобки», пояснил собеседник издания.

Российский президент Владимир Путин допускал, что американский план может стать основой для обсуждения. «Но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны», — сказал он 21 ноября.