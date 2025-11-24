 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WP узнала, что Трамп не вникал в детали мирного плана для Украины

WP: Трамп не углублялся в детали мирного плана для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
В разных частях Белого дома не понимают, что происходит вокруг мирного плана, последние действия Уиткоффа застали врасплох администрацию, пишет WP. По данным издания, не считают проект соглашения незыблемым
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не углублялся в детали мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта, пишет Washington Post со ссылкой на источник среди американских должностных лиц.

«Вы говорите ему: «Я хочу попытаться заключить сделку». Он ответит: «Прекрасно, иди и займись этим». И это тот уровень внимания, который он уделяет», — сказал источник. В администрации царит «абсолютный хаос», добавил он, и отметил, что даже в разных частях Белого дома не знают, что происходит. По его мнению, действия спецпосланника Стива Уиткоффа, ставшего соавтором мирной инициативы, застали Вашингтон врасплох.

Составленный план в администрации «не считали незыблемым», а Киеву сообщили о наличии «простора для переговоров», рассказал собеседник WP. Вместе с тем Вашингтон дал понять, что желает скорейшего заключения сделки, а угроза приостановки помощи чрезвычайно серьезна.

«РБК-Украина» узнал, какие пункты мирного плана США «вынесли за скобки»
Политика
Фото:Emma Farge / Reuters

Американская и украинская делегации 23 ноября встретились в Женеве для обсуждения предложений. По утверждению Белого дома, был достигнут существенный прогресс, а Киев признал проект мирного соглашения отвечающим своим интересам. «Окончательные решения» в рамках проекта примут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Большинство положений американского мирного плана удалось согласовать, а значительную часть из спорных — скорректировать, рассказали источники «РБК Украина». В частности, договориться удалось насчет численности украинских военнослужащих и обмена пленными. На встречу Зеленского и Трампа отложили вопросы об интеграции в НАТО и территориальных спорах. Их пока «вынесли за скобки», пояснил собеседник издания.

Российский президент Владимир Путин допускал, что американский план может стать основой для обсуждения. «Но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны», — сказал он 21 ноября.

