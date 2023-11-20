Кремль ответил на вопрос о возможном закрытии Финляндией границы

Международный автомобильный пункт пропуска Нуйямаа (Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters)

Диалога властей России и Финляндии как такого сейчас нет, что произошло не по вине Москвы, которая «вряд ли сейчас способна» оказать влияние на вероятное закрытие границы по решению Хельсинки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает. Потому что с Финляндией у нас давние очень, добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении, и конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны», — сказал Песков.

Он отказался комментировать обвинения властей Финляндии в том, что российские пограничники доставляют мигрантов к границе и не пускают обратно в Россию. Он подчеркнул, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право, а сотрудники погранслужбы «выполняют свои служебные инструкции».

«Если пытаются найти какие-то надуманные причины — опять же, здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес», — резюмировал Песков.

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