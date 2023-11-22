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Война санкций ,  
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Какие пункты пропуска Финляндия решила закрыть. Карта

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Война санкций
Финляндия решила с 25 ноября закрыть почти все пропускные пункты на границе с Россией. Работу продолжит только один КПП. Где находятся эти пункты — в инфографике РБК

С 25 ноября открытым останется только один пункт — «Райя-Йоосеппи». С российской стороны ему соответствует «Лотта», он находится в Мурманской области. Все остальные пункты пропуска будут закрыты минимум до 23 декабря, сообщили финские власти.

Решение ограничить пересечение границы власти объяснили ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище. В Хельсинки отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки — из Ирака, Йемена и Сомали. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал решение России пропустить к границе мигрантов с соглашением о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, а также призвал готовиться к «гадостям» со стороны России после вступления страны в НАТО. С середины сентября в Финляндию запрещен въезд на машинах с российскими номерами, а с ноября пересечь ее нельзя на велосипедах.

Всего на границе России и Финляндии девять КПП. Москва выразила протест Хельсинки из-за закрытия пунктов пропуска.

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Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

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Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Светлана Прохорова
Финляндия Россия КПП граница пропускной пункт Ленинградская область Мурманская область Карелия

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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