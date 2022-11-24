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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия выделит €187 млн на помощь Украине

Венгрия выделит €187 млн на предоставление льготного кредита Украине
Эту сумму украинское правительство получит от Венгрии в 2023 году в качестве льготного кредита
Фото: Joern Pollex / Getty Images
Фото: Joern Pollex / Getty Images

Венгрия в 2023 году выделит из бюджета страны €187 млн, которые будут переданы Украине в качестве льготного кредита. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщается в официальном правительственном журнале.

В документе отмечается, что €187 млн выделят в соответствии с решением Европейского союза о предоставлении Украине в 2023 году кредитов на восстановление экономики. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто должен начать переговоры с Украиной для заключения соглашения, необходимого для предоставления финансовой помощи.

В начале ноября Еврокомиссия решила в 2023 году предоставить Украине €18 млрд в виде «очень льготных кредитов». Деньги должны пойти на покрытие финансовых потребностей страны — выплату зарплат и пенсий, обеспечение работы больниц и школ, а также восстановление разрушенной после обстрелов критической инфраструктуры.

Как отмечает журнал Heti Világgazdaság, Венгрия идею не поддержала. Орбан предложил определить, сколько всего Союз готов дать денег Украине, и «пропорционально и справедливо» распределить сумму между странами ЕС. Он добавил, что Венгрия будет выплачивать Киеву 60–70 млрд форинтов в год (около €150 млн) в рамках двустороннего соглашения.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая после начала военных действий на Украине не начала оказывать Киеву военную поддержку, а также выступала за смягчение антироссийских санкций. Орбан неоднократно называл санкции непродуманными и сравнивал их с «выстрелом себе в живот». Сийярто ранее также заявлял, что Будапешт не станет поддерживать дополнительные санкции ЕС против России в энергетическом секторе.

После российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины Венгрия сталкивалась с остановкой прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Киев объяснял это падением напряжения. По словам Сийярто, прокачка нефти была приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции.

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Нефтепровод «Дружба» построили в 1960-е годы. Он идет из Самары до Мозыря в Гомельской области Белоруссии, а затем делится на две ветки — северную (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (Украина, Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия). Ежегодно по нефтепроводу перекачивается свыше 100 млн т нефти.

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Венгрия Виктор Орбан финансовая помощь Украина
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