На Украине частично остановили работу трубопровода «Дружба»

На Украине идет одна ветка нефтепровода, которая раздваивается в сторону Венгрии и Чехии со Словакией. Пока остановлена прокачка в сторону Венгрии, по другой части она идет

Фото: Андрей Лянкевич / ТАСС

На Украине частично остановили участок нефтепровода «Дружба», сообщил ТАСС официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

Он уточнил, что прокачка в сторону Венгрии остановлена по плану уже в течение трех дней и продолжится еще неделю. Прокачка на Чехию и Словакию идет, «так как там есть парк, где складированы достаточные объемы для работы в течение нескольких суток».

«В данный момент прокачка с территории Белоруссии в направлении Украины идет. Если Украина не восстановит прокачку на участках в районе «Новгород — Волынский — Броды», то эта прокачка тоже будет остановлена через несколько часов», — добавил представитель «Транснефти».

15 ноября прокачка по нефтепроводу в Венгрию приостанавливалась после ракетного обстрела украинской территории. «Транснефть» сообщала, что причиной этому, как указал Киев, было падения напряжения. Затем Будапешт уточнил, что это произошло из-за повреждения трансформаторной станции, а сам нефтепровод не был поврежден. На следующий день прокачку восстановили. Венгрия указывала, что располагает запасами нефти на несколько месяцев.

Bloomberg сообщил, что оператор нефтепровода с украинской стороны, «Укртранснафта», планирует увеличить плату за транзит по нефтепроводу с 1 января 2023 года на фоне разрушения энергоинфраструктуры страны.

Как говорилось в письме компании к «Транснефти», которое оказалось в распоряжении агентства, из-за ударов на Украине возник «дефицит электроэнергии», увеличилась ее стоимость, также появилась нехватка топлива и запчастей. Кроме того, возросла стоимость обеспечения безопасности персонала и защиты объектов компании.

На этом фоне «Укртранснафта» запланировала повысить стоимость транзита с €11,5 за тонну до €13,6.

