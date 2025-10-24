 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

CNN сообщил о визите Кирилла Дмитриева в США

CNN сообщил, что Дмитриев находится с визитом в Соединенных Штатах. По информации телеканала, он встретится с представителями администрации Трампа для обсуждения российско-американских отношений
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится с визитом в США для переговоров. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Дмитриев встретится с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

Визит происходит на фоне переноса встречи Трампа и российского президента Владимира Путина в Будапеште. Американский лидер заявил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин отмечал, что встреча скорее не отменена, а перенесена.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой.

В апреле источник CNN сообщил, что правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в страну. В последний раз Дмитриев посещал Соединенные Штаты с визитом в начале апреля.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Кирилл Дмитриев США визит переговоры
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
