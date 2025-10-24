CNN сообщил о визите Кирилла Дмитриева в США

CNN сообщил, что Дмитриев находится с визитом в Соединенных Штатах. По информации телеканала, он встретится с представителями администрации Трампа для обсуждения российско-американских отношений

Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится с визитом в США для переговоров. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Дмитриев встретится с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

Визит происходит на фоне переноса встречи Трампа и российского президента Владимира Путина в Будапеште. Американский лидер заявил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин отмечал, что встреча скорее не отменена, а перенесена.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой.

В апреле источник CNN сообщил, что правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в страну. В последний раз Дмитриев посещал Соединенные Штаты с визитом в начале апреля.

