CNN сообщил о визите Кирилла Дмитриева в США
Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится с визитом в США для переговоров. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Дмитриев встретится с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».
Визит происходит на фоне переноса встречи Трампа и российского президента Владимира Путина в Будапеште. Американский лидер заявил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться».
Путин отмечал, что встреча скорее не отменена, а перенесена.
Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой.
В апреле источник CNN сообщил, что правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в страну. В последний раз Дмитриев посещал Соединенные Штаты с визитом в начале апреля.
