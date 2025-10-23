 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин заявил, что встреча с Трампом перенесена

Путин заявил, что о встрече в Будапеште просили США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Встреча президентов России и США в Будапеште скорее перенесена, а не отменена, заявил Владимир Путин, комментируя заявление Дональда Трампа.

В ночь на 23 октября американский лидер объявил об отмене переговоров в Венгрии. Это произошло спустя примерно неделю после телефонного разговора двух президентов 16 октября, который прошел по инициативе России.

По словам Путина, саммит в венгерской столице был предложен американской стороной, он согласился с этой идеей, но отметил, что подойти к встрече без подготовки, «легко», было бы ошибкой, так как она бы не принесла ожидаемых результатов. Трамп с этим согласился, сказал Путин. Он добавил, что они условились, что первые шаги в подготовке саммита должны сделать глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио.

«Сейчас я вижу <...> президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше чем, какая-то конфронтация, какие-то споры или, тем более, война», — отметил Путин.

Трамп сказал, что проводить встречу сейчас «неправильно». «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее», — сказал он, допустив, что переговоры пройдут в будущем.

Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште
Политика
Фото:Дональд Трамп (Kevin Dietsch / Getty Images)

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Дональд Трамп Будапешт
