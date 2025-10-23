Путин заявил, что встреча с Трампом перенесена
Встреча президентов России и США в Будапеште скорее перенесена, а не отменена, заявил Владимир Путин, комментируя заявление Дональда Трампа.
В ночь на 23 октября американский лидер объявил об отмене переговоров в Венгрии. Это произошло спустя примерно неделю после телефонного разговора двух президентов 16 октября, который прошел по инициативе России.
По словам Путина, саммит в венгерской столице был предложен американской стороной, он согласился с этой идеей, но отметил, что подойти к встрече без подготовки, «легко», было бы ошибкой, так как она бы не принесла ожидаемых результатов. Трамп с этим согласился, сказал Путин. Он добавил, что они условились, что первые шаги в подготовке саммита должны сделать глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио.
«Сейчас я вижу <...> президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше чем, какая-то конфронтация, какие-то споры или, тем более, война», — отметил Путин.
Трамп сказал, что проводить встречу сейчас «неправильно». «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее», — сказал он, допустив, что переговоры пройдут в будущем.
Материал дополняется.
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов