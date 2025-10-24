 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США
Дмитриев после данных о встрече с Уиткоффом выложил схему полета над США

Переговоры России и США
Дмитриев опубликовал схему маршрута, по которому самолет пролетает город Спрингфилд. Ранее Axios и CNN сообщили, что он встретится в США с представителями администрации, в частности, со спецпосланником Уиткоффом
Фото: kadmitriev / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) схему маршрута, по которому самолет пролетает город Спрингфилд.

Публикацию он сопроводил треком Басты «На заре».

Незадолго до публикации Дмитриева журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил, что у спецпредставителя президента России на 25 октября запланирована встреча со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. О запланированном визите Дмитриева в США также сообщил CNN. По его информации, цель визита последнего — «продолжение обсуждения отношений между США и Россией».

Axios узнал о скорой встрече Дмитриева и Уиткоффа в Вашингтоне
Политика
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф

Дмитриев летит в США на фоне переноса встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Американский лидер заявил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин отмечал, что встреча скорее не отменена, а перенесена.

Госсекретарь США Марко Рубио впоследствии говорил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой. Это заявление он сделал после того, как США ввели санкции против России — первые после возвращения Трампа к власти. Под ограничения попали крупнейшие российские нефтяные компании ЛУКОЙЛ и Роснефть, а также их 34 дочерние компании, расположенные в России.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение санкций тем, что Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине. Американский Минфин, по его словам, ввел ограничения, учитывая «отказ Путина положить конец» конфликту.

Москва подчеркивает, что готова вести переговоры с Киевом и стремится к завершению конфликта. Путин отмечал, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением, и, хотя «определенные потери» будут, российская энергетика чувствует себя достаточно уверенно. Москва считает санкции западных стран незаконными.

Дмитриев после первых сообщений о том, что вторая встреча Трампа и Путина отменена, заявил, что это не так и подготовка к ней продолжается. По его словам, СМИ исказили комментарии о «ближайшем будущем», чтобы подорвать перспективы встречи.

