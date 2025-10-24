Axios узнал о скорой встрече Дмитриева и Уиткоффа в Вашингтоне

Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф (Фото: Администрация Президента России)

На субботу, 25 октября, запланирована встреча в США спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.

«В субботу спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф, как ожидается, встретится с прибывшим в США спецпредставителем [президента России Владимира] Путина Кириллом Дмитриевым», — написал корреспондент в соцсети X.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дмитриев прибыл в США и встретится с представителями администрации президента Дональда Трампа для продолжения обсуждения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Глава РФПИ принимает активное участие в российско-американских переговорах после избрания Трампа на новый президентский срок.

В апреле 2025 года он уже летал по поручению президента России в Вашингтон и встречался там с представителями администрации Трампа.

Как он сам тогда сообщил, целью его визита было «восстановление диалога Москвы и Вашингтона, который полностью разрушился при администрации Джо Байдена». Власти США временно вывели россиянина из-под действия американских санкций, чтобы Госдепартамент выдал ему визу для въезда в страну.

Новый визит в США проходит спустя два дня после того, как стало известно о переносе саммита Трампа и Путина в Будапеште.

Американский лидер сообщил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться». Российский президент считает, что встреча скорее не отменена, а перенесена.