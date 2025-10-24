 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Axios узнал о скорой встрече Дмитриева и Уиткоффа в Вашингтоне

Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф (Фото: Администрация Президента России)

На субботу, 25 октября, запланирована встреча в США спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.

«В субботу спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф, как ожидается, встретится с прибывшим в США спецпредставителем [президента России Владимира] Путина Кириллом Дмитриевым», — написал корреспондент в соцсети X.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дмитриев прибыл в США и встретится с представителями администрации президента Дональда Трампа для продолжения обсуждения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Глава РФПИ принимает активное участие в российско-американских переговорах после избрания Трампа на новый президентский срок.

Песков ответил на вопрос о саммите Трампа и Путина фразой «новостей нет»
Политика
Дмитрий Песков

В апреле 2025 года он уже летал по поручению президента России в Вашингтон и встречался там с представителями администрации Трампа.

Как он сам тогда сообщил, целью его визита было «восстановление диалога Москвы и Вашингтона, который полностью разрушился при администрации Джо Байдена». Власти США временно вывели россиянина из-под действия американских санкций, чтобы Госдепартамент выдал ему визу для въезда в страну.

Новый визит в США проходит спустя два дня после того, как стало известно о переносе саммита Трампа и Путина в Будапеште.

Американский лидер сообщил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться». Российский президент считает, что встреча скорее не отменена, а перенесена. 

Денис Малышев
Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф Владимир Путин Дональд Трамп переговоры Вашингтон
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
