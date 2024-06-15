Казахстан поставит Германии более миллиона тонн нефти за год

«КазМунайГаз» сообщила о планах поставить в ФРГ более 1 млн т нефти в 2024 году

С начала этого года нефтегазовая компания «КазМунайГаз» уже поставила в ФРГ около 500 тыс. т нефти. Поставки из Казахстана стали альтернативой импорту нефти из России

Асхат Хасенов (второй слева) (Фото: kmg.kz)

Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» (КМГ) в 2024 году поставит в Германию более 1 млн т нефти, сообщается на сайте компании.

Этот вопрос обсуждался на встрече председателя правления «КазМунайГаза» Асхата Хасенова с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (оператор Карачаганакского месторождения) Марко Марсили в Астане. «Была затронута и тема экспорта карачаганакской нефти в свете повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе», — говорится в сообщении.

В прошлом году с Карачаганакского месторождения в Германию впервые было поставлено порядка 1 млн т нефти по транспортным системам «КазТрансОйла» и «Транснефти». За пять месяцев этого года объем поставок составил около 500 тыс. т. «Прогноз до конца 2024 года ожидается в объеме более 1 млн т», — сообщили в компании.

Месторождение Карачаганак было открыто в 1979 году и расположено на северо-западе Казахстана. Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) — совместное предприятие «Эни СпА» (29,25%), «Шелл плс» (29,25%), Шеврон (18%), «Лукойл» (13,5%) и КМГ (10%). В 2023 году объем добычи углеводородного сырья на этом месторождении достиг более 142 млн баррелей нефтяного эквивалента.

В мае компания «КазТрансОйл» («дочка» «КазМунайГаза», КМГ принадлежит 90% плюс одна простая акция КТО) сообщила, что в январе—апреле этого года транспортировала по нефтепроводу «Дружба» через российскую территорию в Германию 420 тыс. т нефти, что в 4,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (90 тыс. т). В прошлом месяце КТО планировала поставить еще 120 тыс. т нефти в ФРГ.

«КазТрансОйл» экспортирует казахстанскую нефть транзитом через территорию России по нефтепроводу Атырау — Самара до черноморского порта Новороссийск, балтийского терминала Усть-Луга, в направлении пункта сдачи нефти «Адамова Застава» (Польша). Из порта Актау «КазТрансОйл» обеспечивает транспортировку казахстанской нефти по системе нефтепроводов Махачкала — Тихорецк — Новороссийск.

В декабре 2022 года «КазТрансОйл» договорился с российской «Транснефтью» о поставке по «Дружбе» в Германию 1,2 млн т нефти.

В июне 2023 года «КазМунайГаз» и Rosneft Deutschland подписали соглашение, по которому казахстанская сторона обещала поставки 100 тыс. т нефти в месяц по нефтепроводу «Дружба» в ФРГ. В итоге в прошлом году КТО поставила в Германию 993 тыс. т.

В сентябре 2022 года дочерние структуры «Роснефти» в Германии — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) — были переданы Федеральному сетевому агентству Германии (BNetzA) в доверительное управление. Под контроль BNetzA в итоге перешли доли «Роснефти» в трех немецких НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт, 54,17%), MiRO (Карлсруэ, 24%) и Bayernoil (Вогбург, 28,57%).

В марте министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев заявил, что Германия просит увеличить объем поставок до 2 млн т. с 1,2 млн т, которые запланированы на этот год.

В марте прошлого года немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.