Белый дом заявил о надежде на то, что новые санкции нанесут вред России

Кэролайн Левитт (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Санкции против России, введенные Соединенными Штатами накануне, окажут на Москву «очень сильное» давление, заявила пресс-секретарь американского президента Кэролайн Левитт в ходе брифинга. Его запись опубликована на YouTube.

«Это, безусловно, полномасштабное давление, и мы ожидаем, что эти санкции нанесут ущерб», — отметила она. Левитт также напомнила, что президент и ранее говорил о намерении ввести санкции в момент, «когда сочтет это целесообразным и необходимым».

Санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа , а также 34 их дочерних компаний США ввели 22 октября. Решение об этом в американском Минфине объяснили «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Ведомство добавило, что оно готово принять дополнительные меры, если это потребуется, чтобы «поддержать усилия президента по прекращению» конфликта. Министерство также призвало «союзников присоединиться» и «соблюдать эти санкции».

Владимир Путин ранее заявил, что от новых санкций Россия понесет «определенные потери», однако ничего нового в них нет, а российская энергетика чувствует себя уверенно.

Москва считает вводимые ограничения незаконными и требует их снятия. В Кремле заявляли, что российская экономика выработала «определенный иммунитет» к санкциям.