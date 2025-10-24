Трамп ответил на слова Путина о неработающих санкциях

Путин назвал санкции попыткой оказать давление на Москву, но подчеркнул, что Россия «чувствует себя уверенно, устойчиво». «Рад, что он так думает. Посмотрим через полгода», — заявил президент США

Влияние новых санкций США на Россию станет ясно через шесть месяцев, заявил президент США Дональд Трамп. Так он ответил на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что ограничения не работают.

«Рад, что он [Путин] так думает. Посмотрим через полгода», — сказал глава Белого дома.

Новые американские санкции затронули две крупнейшие российские нефтяные компании — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, и их дочерние компании. Министр финансов Скотт Бессент объяснил ограничительные меры тем, что президент России не был «честен и откровенен» на переговорах об Украине.

В Белом доме ожидают, что санкции нанесут Москве ущерб, заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт. «Президент Трамп всегда утверждал, что введет санкции против России тогда, когда сочтет это уместным и необходимым. И вчера был именно этот день», — сказала она. По словам Левитт, американский лидер «хочет видеть действия, а не только разговоры».

Путин назвал этот шаг Вашингтона попыткой оказать давление на Россию, но подчеркнул, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением. «Несмотря на определенные потери», Россия «чувствует себя уверенно, устойчиво», заверил он.