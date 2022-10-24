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МИД запросил у ООН данные о конечных получателях украинского зерна

Лавров: МИД запросил у секретариата ООН данные о конечных потребителях зерна с Украины
Глава МИД вновь отметил, что беднейшие страны получают лишь небольшой процент украинского зерна, а половина идет в Европу. В ЕС это объясняют тем, что оттуда пшеница расходится по остальному миру
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Россия хочет иметь более четкое представление. как распределяется украинское зерно, и запросила данные у секретариата ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой. Трансляцию вел МИД.

Министр отметил, что в беднейшие страны поступает 5-7% украинского зерна, а более половины — в Европу. Как заявил Лавров со ссылкой на секретариат ООН, в Европе пояснили, что там лишь получают зерно, которое потом расходится по миру, в том числе в беднейшие страны.

«Хотелось бы, конечно, иметь более четкую картину, поэтому мы попросили Секретариат ООН, который занимается всей этой операцией и у которого есть все данные, представить статистику по движению зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель», — заявил глава МИД. Лавров пояснил, что от этого зависит корректировка зернового соглашения.

Дипломат напомнил, что сделка о вывозе украинского зерна была пакетной и вторая ее часть касалась экспорта российских удобрений, но она практически не реализуется.

«Прошло три месяца с [момента] заключения договоренностей в Стамбуле, Секретариат ООН обязался решить все проблемы, которые создаются западными санкциями <...>. В пятницу представитель Секретариата ООН заявил, что ООН неустанно работает на предмет снятия этих ограничений», — отметил Лавров. Министр подчеркнул, что относительно удобрений необходимы четкие юридические исключения «для удовлетворения потребностей наших контрагентов».

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7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом зерна с Украины. В Госдепе в ответ заявили, что продовольственный рынок является глобальным, поэтому зерно направляется не только беднейшим странам, но и развивающимся. По данным совместного координационного центра в Стамбуле, на 20 октября из украинских портов вывезли 8 млн т пшеницы и другой сельхозпродукции. 

За продление соглашения выступает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, при участии которого была заключена сделка и создан координационный центр в Стамбуле.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Сергей Лавров зерно ООН Украина

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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