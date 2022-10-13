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Эрдоган выразил надежду на продолжение зерновой сделки

Эрдоган — Путину: Турция намерена содействовать поставкам продовольствия из России
Турция также намерена содействовать поставкам продовольствия и удобрений из России. Путин в очередной раз отметил, что в развивающиеся страны по зерновой сделке идет лишь небольшая часть

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Соглашение по вывозу зерновой продукции и российских удобрений должно продолжить действие, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. РБК вел трансляцию.

«Мы решительно настроены оказать содействие как для продолжения действующей сделки по зерновому коридору, так и для вывоза продовольствия и удобрений из России, как вы говорили, в бедные страны через Турцию», — заявил лидер Турции.

Путин, со своей стороны, выразил сожаление, что в развивающиеся страны идет небольшая доля по продовольственным программам ООН, однако это регулирует всемирная организация.

«Мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки, те страны, которые получают, должны быть вам благодарны за это», — сказал Путин Эрдогану.

Ранее в октябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о работе над расширением и продлением соглашения по вывозу украинского зерна, а также над упрощением экспорта российского зерна и удобрений. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за срочное продление зернового соглашения.

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Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил РБК, что вывозимое с Украины зерно не может снять риски глобального продовольственного кризиса, поскольку речь идет о небольших объемах в масштабах мирового рынка.

По оценкам российского ведомства, в рамках зерновой сделки из портов Украины вывезли около 4,6 млн т сельхозпродукции, из которых основной объем — чуть меньше половины, это кукуруза. Главная продовольственная сельскохозяйственная культура — пшеница — в этом объеме составляла около 1,2 млн т.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
зерно Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Украина Турция
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