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В Москве начались переговоры по зерновой сделке с представителями ООН

В переговорах участвуют замгенсека ООН Мартин Гриффитс, генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и замглавы российского МИДа Сергей Вершинин. Действующая сейчас сделка истекает в конце ноября
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Москве начались переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке, в рамках которой из украинских портов вывозится продовольствие, застрявшее там после начала боевых действий, сообщили в российском МИДе, передает «РИА Новости».

В переговорах участвуют заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Мартин Гриффитс, генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

Визит Гриффитса и Гринспен для обсуждения зерновой сделки в ООН анонсировали неделей ранее.

Зерновая сделка была заключена в июле, Украина и Россия по отдельности подписала соглашения с Турцией и ООН. По их условиям был открыт коридор для вывоза зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают экспортировать ей продовольствие и удобрения.

Однако Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Президент Владимир Путин называл ситуацию с вывозом зерна «сплошным надувательством», поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны, в том числе в ЕС.

В середине сентября генсек ООН Антониу Гутерриш уже поднимал вопрос продления сделки. Его он обсудил с Путиным. Турция также сообщала, что работает с Россией над этим вопросом. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Путиным в Астане 13 октября выразил надежду, что сделка будет продлена. Российский президент в свою очередь выразил сожаление, что в развивающиеся страны идет небольшая доля по продовольственным программам ООН, однако это регулирует всемирная организация.

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