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Военная операция на Украине ,  
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Из украинских портов вывезли более 4 млн т зерна

В рамках «зерновой сделки» из украинских портов вышли 178 кораблей, которые перевозят более 4 млн т зерна и другого продовольствия, сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ). В центре работают представители России, Украины, Турции и ООН, данные о вывезенном зерне размещены на сайте международной организации.

Корабли с продовольствием выходят из украинских портов в рамках «зерновой сделки», соглашение по которой Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю. Представители ООН, Турции и Украины ведут контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов.

Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. 20 сентября турецкий МИД сообщил о работе над пролонгацией сделки.

Путин понадеялся на увеличение поставок зерна с Украины в бедные страны
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Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа, а спустя пять дней в Черноморске пришвартовался первый с начала военных действий иностранный сухогруз. В рамках продовольственной программы ООН украинское зерно вывезли еще два корабля, которые отправились в Йемен и Джибути.

Российский президент Владимир Путин в начале сентября заявил, что большая часть зерна из украинских портов доставляется в развитые страны, и предложил ограничить направления вывоза продовольствия. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился с тем, что зерно идет в богатые страны, и одобрил идею начать поставки продукции в беднейшие страны из России.

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