Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия атакует Банковую
В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой, где расположен Офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю. Об этом в интервью канадским телеканалам CTV и CBC заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Если месседж звучит, что будет удар по центру принятий решений, то ответ мира должен быть следующим: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься <...> Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по [центру] принятия решений у тебя», — подчеркнул глава государства.
В то же время, не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, добавил Зеленский.
Украина не является членом НАТО, однако с июня 2020 года имеет особый статус сотрудничества с альянсом — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Также стремление в НАТО закреплено в Конституции страны.
30 сентября, в день подписания договоров о присоединении новых регионов к России, Зеленский подал заявку на ускоренное вхождение страны в альянс. Согласно уставу НАТО, для принятия новых членов необходимо согласие каждой из 30 стран — членов военного блока.
В начале октября Зеленский призывал НАТО нанести превентивный удар по России. «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия <...> Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!», — заявил он, выступая в австралийском Институте Лоуи.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова украинского президента заявила, что Запад разжигает ядерную войну, а «Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету».
После этого в Офисе президента Украины опровергли призыв Зеленского применить ядерное оружие. По словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, когда глава государства говорил о превентивном ударе, речь шла о санкциях, которые требовалось ввести до 24 февраля.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целью Владимир Путин назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса. Киев в ответ на это объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.
Российские власти неоднократно грозили ударами по центрам принятия решений в Киеве, если Украина перейдет «красные линии». Среди них, в частности, МИД называл поставки Киеву дальнобойных орудий и более мощных систем вооружений.