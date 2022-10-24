Нарышкин призвал мир не допустить обладания Киевом ядерным оружием

Директор СВР напомнил о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. «И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием», — заявил Нарышкин

Сергей Нарышкин (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин призвал мировое сообщество не допустить ситуации, когда Киев сможет обладать ядерным оружием. Об этом он заявил журналистам, его слова приводит ТАСС.

«Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием уже человечество видело на протяжении нескольких шагов, начиная с того дня, когда президент [Украины Владимир] Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», — сказал он.

Зеленский тогда напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Он пригрозил пересмотреть Будапештский меморандум, если Киев не получит действенных гарантий.

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения.



Документ вступил в силу в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписавшие договор государства брали на себя обязательства уважать суверенитет Украины, воздерживаться от применения силы в ее отношении.

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам 21 февраля, за несколько дней до начала военных действий на Украине, назвал заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, «не пустой бравадой». По его словам, соседняя страна «действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию», а также оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 км. «Но сделают и больше, это вопрос только времени. Заделы с советского времени есть», — убежден он.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Константин Воронцов в ходе выступления в Первом комитете 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в середине октября обвинил в подрыве Будапештского меморандума США и их союзников, которые взяли «дестабилизирующий курс на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России». Не выполнял взятых на себя обязательств и Киев «на протяжении многих лет», в частности не противодействовал «росту агрессивного национализма и шовинизма», утверждал дипломат.

В конце сентября Путин обвинил Запад в «ядерном шантаже» и пригрозил использовать все имеющиеся средства для защиты страны.