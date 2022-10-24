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Шольц и фон дер Ляйен выступили за «план Маршалла» для Украины

Шольц и фон дер Ляйен: «план Маршалла» для Украины является задачей поколений
Украина — кандидат на вступление в ЕС, поэтому ее восстановление является и строительством будущего Европы, считают политики. Киев ранее оценивал необходимую для этого сумму в $600 млрд
Олаф Шольц и Урсула&nbsp;фон дер Ляйен
Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Для Украины нужен «план Маршалла», его разработка должна начаться уже сейчас, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии, экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung. Материал опубликован в преддверии конференции в Берлине по восстановлению Украины, в которой в том числе примет участие украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

В статье Шольц и фон дер Ляйен напомнили, что Украина является кандидатом в ЕС. «Поэтому путь к восстановлению — это также путь Украины в Европейский союз. Украина также защищает международный порядок, основанный на правилах, основу нашего мирного сосуществования и процветания во всем мире. Поэтому, если мы поддерживаем Украину, мы строим свое будущее и будущее нашей общей Европы», — написали политики (цитата по Tagesshau).

Глава ЕК и канцлер также отметили, что восстановление Украины является задачей для поколений, к которой нужно приступить сегодня.

«План Маршалла» предложил госсекретарь США Джордж Маршалл, выступая в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. В том же году в Париже была созвана конференция европейских стран для его обсуждения, участники определили сумму кредитов, необходимую Западной Европе на четыре года. Конгресс США утвердил «план Маршалла» в 1948 году. Его реализация проходила в рамках Закона о четырехлетней программе помощи иностранным государствам, общая сумма составила $12,4 млрд.

В августе Шольц говорил, что восстановление Украины после боевых действий станет «большой, большой задачей» и будет масштабнее «плана Маршалла», а на ее реализацию потребуются «миллиарды». Украинский президент Владимир Зеленский оценивал восстановление инфраструктуры страны в $600–800 млрд, в его офисе также указывали, что ежегодно стране будет требоваться $30–100 млрд.

Фон дер Ляйен в июне отмечала, что помощь Украине с отстройкой разрушенной инфраструктуры является моральным долгом Европы. При этом глава Еврокомиссии указывала, что Киев должен провести реформы системы управления, повысить независимость судебной системы и бороться с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнес-сектора.

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Вместе с тем Брюссель рассматривает возможность использования замороженных активов российских бизнесменов для восстановления Украины, отмечала фон дер Ляйен. Для этого готовится юридическая база. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные планы международным бандитизмом и «легализацией ранее совершенного воровства».
 

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Германия план Маршалла Украина Военная операция на Украине

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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