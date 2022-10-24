Шольц и фон дер Ляйен выступили за «план Маршалла» для Украины
Для Украины нужен «план Маршалла», его разработка должна начаться уже сейчас, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии, экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung. Материал опубликован в преддверии конференции в Берлине по восстановлению Украины, в которой в том числе примет участие украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
В статье Шольц и фон дер Ляйен напомнили, что Украина является кандидатом в ЕС. «Поэтому путь к восстановлению — это также путь Украины в Европейский союз. Украина также защищает международный порядок, основанный на правилах, основу нашего мирного сосуществования и процветания во всем мире. Поэтому, если мы поддерживаем Украину, мы строим свое будущее и будущее нашей общей Европы», — написали политики (цитата по Tagesshau).
Глава ЕК и канцлер также отметили, что восстановление Украины является задачей для поколений, к которой нужно приступить сегодня.
«План Маршалла» предложил госсекретарь США Джордж Маршалл, выступая в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. В том же году в Париже была созвана конференция европейских стран для его обсуждения, участники определили сумму кредитов, необходимую Западной Европе на четыре года. Конгресс США утвердил «план Маршалла» в 1948 году. Его реализация проходила в рамках Закона о четырехлетней программе помощи иностранным государствам, общая сумма составила $12,4 млрд.
В августе Шольц говорил, что восстановление Украины после боевых действий станет «большой, большой задачей» и будет масштабнее «плана Маршалла», а на ее реализацию потребуются «миллиарды». Украинский президент Владимир Зеленский оценивал восстановление инфраструктуры страны в $600–800 млрд, в его офисе также указывали, что ежегодно стране будет требоваться $30–100 млрд.
Фон дер Ляйен в июне отмечала, что помощь Украине с отстройкой разрушенной инфраструктуры является моральным долгом Европы. При этом глава Еврокомиссии указывала, что Киев должен провести реформы системы управления, повысить независимость судебной системы и бороться с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнес-сектора.
Вместе с тем Брюссель рассматривает возможность использования замороженных активов российских бизнесменов для восстановления Украины, отмечала фон дер Ляйен. Для этого готовится юридическая база. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные планы международным бандитизмом и «легализацией ранее совершенного воровства».