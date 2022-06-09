Глава Еврокомиссии назвала моральным долгом Европы восстановление Украины

Европа имеет «моральное обязательство» перед Украиной, в ее восстановлении будут участвовать разные европейские страны, заявила глава Европейской комиссии. Ранее она говорила, что условием финансовой помощи Украине будут реформы

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Восстановление Украины является моральным обязательством Европы, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова, сказанные во время выступления в Музее современного искусства MAXXI в Риме, цитирует итальянское агентство ANSA.

Фон дер Ляйен сообщила, что у нее запланировано «обсуждение с мэром Мариуполя и с украинскими архитекторами», так как европейские страны будут «восстанавливать Украину». «Мы должны это сделать, и мы это сделаем», — сказала она, добавив: «Это наш моральный долг».

Фон дер Ляйен выступала на открытии международного фестиваля New European Bauhaus, а до этого — на открытии конференции «Реконструкция будущего для людей и планеты — новая европейская инициатива баухауса», организованной Папской академией наук.

Глава Еврокомиссии рассказала, что ЕС запускает инициативу, целью которой, по ее словам, является стремление «создать экономику замкнутого цикла, в которой ценятся природа и здоровье человека». Важную роль в этом играет строительство и архитектура, так как, по ее словам, «на здания приходится почти 40% выбросов углекислого газа в Европе» — «больше, чем выбросы углекислого газа всей японской экономики». «Новый европейский баухаус работает как инкубатор для этого плана. Нам нужно вернуть природу в наши города», — сказала глава ЕК.

Баухаус — направление в архитектуре и дизайне, зародившееся в Германии после Первой мировой войны. Название произошло от двух немецких слов: Bau — «строительство» и Haus — «дом». Школа Баухаус оказала воздействие на формирование различных концепций искусства XX века: такие направления, как модернизм, минимализм и функционализм, инспирированы идеями Баухауса. В дизайне отличительная черта баухауса — простые геометрические формы и прямые линии. Предметы мебели должны быть максимально функциональны.

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В конце мая фон дер Ляйен говорила на пресс-конференции, что лидеры Евросоюза провели интенсивные переговоры по вопросу восстановления Украины, однако этот процесс напрямую связан с проведением украинскими властями реформ.

По ее словам, речь идет о реформах системы управления и судебной системы, а также о борьбе с коррупцией, чтобы создать «позитивные условия» для бизнеса. Она также добавила, что ЕС работает над механизмом предоставления Украине чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи объемом €9 млрд.

По итогам встречи было принято решение рассмотреть создание платформы восстановления Украины, которая объединит власти страны, ЕС, Европейский инвестиционный банк, международных партнеров, финансовые организации и другие «заинтересованные стороны», сказано на сайте Евросовета.

По оценке президента Украины Владимира Зеленского, для восстановления Украины понадобится $600 млрд.