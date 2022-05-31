В ЕС назвали условие для помощи в восстановлении Украины

Украине следует реформировать административную и судебную системы, а также улучшить борьбу с коррупцией, это условие для помощи в восстановлении страны, сказала фон дер Ляйен. В Киеве призывали к созданию аналога плана Маршалла

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Staphanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Лидеры Евросоюза провели интенсивные переговоры по вопросу восстановления Украины, однако этот процесс напрямую связан с проведением украинскими властями реформ, заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter.

Она заявила, что европейские страны совместно с Вашингтоном намерены разработать путь к привлечению инвестиций для восстановления Украины, однако этот процесс должен сопровождаться реформами.

«Реформами системы управления, [повышением] независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнес-сектора», — уточнила она. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС работает над механизмом предоставления Украине чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи в объеме €9 млрд.

По итогам встречи принято решение рассмотреть платформу восстановления Украины, которая объединит власти страны, ЕС, Европейский инвестиционный банк, международных партнеров, финансовые организации и другие «заинтересованные стороны», сказано на сайте Евросовета, в Киеве должны будут принять меры по борьбе с коррупцией в соответствии с европейским курсом Украины. Евросовет предложил Еврокомисии внести соответствующие предложения.

Ранее глава ЕК говорила, что для восстановления Украины могут направить замороженные средства на счетах россиян, попавших под санкции, этот вопрос изучается юристами. Фон дер Ляйен подчеркнула: «Россия тоже должна внести свой вклад». По данным Reuters, на встрече 30 мая европейские лидеры намеревались обсудить создание специального фонда RebuildUkraine, в качестве источников для его финансирования рассматриваются изъятые активы и займы.

Для восстановления Украины понадобится $600 млрд, оценивал президент страны Владимир Зеленский в начале мая. Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер при этом указывал, что для этого будут нужны «триллионы евро». Позднее Зеленский объявил, что Киев занимается подготовкой масштабного плана по восстановлению Украины, однако необходима международная помощь, которая станет аналогом планом Маршалла.

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В Москве критиковали предложения об изъятии замороженных счетов российских предпринимателей, попавших под санкции. «Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью «Смит энд Вессона» грабили путешественников», — сказал представитель российского президента Дмитрий Песков относительно блокировки их активов.

Использование средств бизнесменов для финансирования Украины стало бы «незаконным, вопиющим» решением, оценивал он.