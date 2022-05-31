Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Орбан заявил об «освобождении» Венгрии от эмбарго на нефть из России Политика, 04:30
Глава МИД Франции не увидела условий для диалога между Россией и Украиной Политика, 03:49
В ЕС назвали условие для помощи в восстановлении Украины Политика, 03:19
Постпред заявил о поиске Россией других импортеров нефти на фоне эмбарго Политика, 03:06
Вице-канцлер ФРГ указал на обратный эффект запрета США на нефть из России Политика, 02:42
Санду призвала к прагматичности в вопросе выхода Молдавии из СНГ Политика, 02:27
Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от SWIFT Политика, 01:03
ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти Политика, 01:01
Трюдо анонсировал «национальный мораторий» в Канаде на владение оружием Общество, 00:35
Глава Евросовета выразил уверенность в принятии шестого пакета санкций Политика, 00:18
В Петербурге избили журналиста SOTA Политика, 00:14
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 00:06
Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку в продолжении переговоров с Россией Политика, 00:01
Футболист «Спартака» назвал самый трудный момент в финале Кубка России Спорт, 00:00
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

В ЕС назвали условие для помощи в восстановлении Украины

Фон дер Ляйен: ЕС поможет восстановить Украину только при условии реформ
Украине следует реформировать административную и судебную системы, а также улучшить борьбу с коррупцией, это условие для помощи в восстановлении страны, сказала фон дер Ляйен. В Киеве призывали к созданию аналога плана Маршалла
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Staphanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Лидеры Евросоюза провели интенсивные переговоры по вопросу восстановления Украины, однако этот процесс напрямую связан с проведением украинскими властями реформ, заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter.

Она заявила, что европейские страны совместно с Вашингтоном намерены разработать путь к привлечению инвестиций для восстановления Украины, однако этот процесс должен сопровождаться реформами.

«Реформами системы управления, [повышением] независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнес-сектора», — уточнила она. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС работает над механизмом предоставления Украине чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи в объеме €9 млрд.

По итогам встречи принято решение рассмотреть платформу восстановления Украины, которая объединит власти страны, ЕС, Европейский инвестиционный банк, международных партнеров, финансовые организации и другие «заинтересованные стороны», сказано на сайте Евросовета, в Киеве должны будут принять меры по борьбе с коррупцией в соответствии с европейским курсом Украины. Евросовет предложил Еврокомисии внести соответствующие предложения.

ЕС изучит способы восстановления Украины активами российских олигархов
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Ранее глава ЕК говорила, что для восстановления Украины могут направить замороженные средства на счетах россиян, попавших под санкции, этот вопрос изучается юристами. Фон дер Ляйен подчеркнула: «Россия тоже должна внести свой вклад». По данным Reuters, на встрече 30 мая европейские лидеры намеревались обсудить создание специального фонда RebuildUkraine, в качестве источников для его финансирования рассматриваются изъятые активы и займы.

Для восстановления Украины понадобится $600 млрд, оценивал президент страны Владимир Зеленский в начале мая. Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер при этом указывал, что для этого будут нужны «триллионы евро». Позднее Зеленский объявил, что Киев занимается подготовкой масштабного плана по восстановлению Украины, однако необходима международная помощь, которая станет аналогом планом Маршалла.

Читайте на РБК Pro
Pro
Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку
Статьи
Pro
Фото: Matthew Stockman / Getty Images Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию
Инструкции
Pro
Клиент и капитал: как за год увеличить ROI на 25% с помощью CRM
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи

Премьер Чехии назвал восстановление Украины одним из приоритетов страны
Политика

В Москве критиковали предложения об изъятии замороженных счетов российских предпринимателей, попавших под санкции. «Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью «Смит энд Вессона» грабили путешественников», — сказал представитель российского президента Дмитрий Песков относительно блокировки их активов.

Использование средств бизнесменов для финансирования Украины стало бы «незаконным, вопиющим» решением, оценивал он.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Евросоюз восстановление Урсула фон дер Ляйен борьба с коррупцией реформы
Материалы по теме
Госдеп заявил о готовности США участвовать в восстановлении Украины
Политика
В Минстрое России создали спецдепартамент по восстановлению ЛНР и ДНР
Бизнес
Европейский инвестбанк оценил восстановление Украины в триллионы евро
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter