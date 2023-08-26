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Переворот в Нигере ,  
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Мятежники Нигера уточнили, чей посол должен покинуть страну

Мятежники Нигера уточнили, что покинуть страну должен только посол Франции
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Переворот в Нигере

Нигер высылает со своей территории только посла Франции Сильвена Итте, он должен покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщают Reuters и Al Hadath со ссылкой на источники из числа представителей правительства мятежников.

Собеседник телеканала опроверг данные о высылке из Нигера послов США, Германии и Нигерии. Об этом в X (ранее — Twitter) сообщало агентство AFP, однако позже сообщения были аннулированы. Также об этом писал Al Jazeera со ссылкой на источники. В американском Госдепартаменте позднее сообщили каналу, что Ниамей уведомил Вашингтон об отсутствии таких предписаний для посла и других дипломатов.

МИД Нигера пояснял, что решение о высылке посла Франции власти приняти в ответ на действия Парижа, «противоречащие интересам Нигера». Так, посол ответил отказом на приглашение встретиться с назначенным мятежниками министром иностранных дел.

Париж в ответ заявил, что «путчисты не имеют полномочий» высылать посла, так как его кандидатуру согласовали законно избранные власти. «Франция приняла к сведению требование путчистов», — отметили в французском МИДе. Франция, как и другие западные страны, настаивает на возвращении к власти свергнутого президента Мохамеда Базума и поддерживает усилия Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по разрешению кризиса.

В ЭКОВАС в пятницу заявили, обращаясь к лидерам переворота, что «еще не поздно прислушаться к голосу разума». Организация допускала возможность применения силы, если урегулировать ситуацию мирным способом не удастся. При этом ЭКОВАС отрицала намерение объявить войну Нигеру или вторгнуться в страну.

Комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил 18 августа, что дата военной интервенции в Нигер согласована. На фоне возможной интервенции мятежники объявили в стране «добровольную мобилизацию». Армиям Мали и Буркина-Фасо, где ранее также произошли перевороты, разрешили прийти на помощь в случае объявления войны.

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Теги
Нигер мятежники высылка дипломатов отзыв посла Франция
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