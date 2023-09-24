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Переворот в Нигере ,  
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Нигер запретил французским самолетам летать над страной

Власти Нигера запретили французским самолетам пролетать над страной
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Переворот в Нигере
База французской армии в Ниамее
База французской армии в Ниамее (Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters)

Власти Нигера запретили французским самолетам использовать свое воздушное пространство, сообщило AFP со ссылкой на Агентство по безопасности воздушной навигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA).

Воздушное пространство Нигера «открыто для всех национальных и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией», говорится в заявлении агентства. К тому же небо Нигера останется закрытым для «всех военных, оперативных и других специальных полетов» без предварительного разрешения.

Переворот в Нигере произошел в конце июля. Глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны, президента Мохамеда Базума свергли.

Отношения Ниамея с Парижем быстро ухудшились после того, как французская сторона поддержала Базума после июльского переворота. Нигер до 1960 года был французской колонией.

7 августа мятежники Нигера закрыли свое воздушное пространство. «Перед лицом угрозы вмешательства, намеки на которую стали проявляться со стороны соседних стран, воздушное пространство Нигера было закрыто», — утверждал Национальный совет спасения родины (НССР), правящий орган мятежников.

10 сентября военная хунта Нигера обвинила Францию в стягивании сил для последующей военной интервенции. По словам представителя НССР полковника Амаду Абдрамана, Франция продолжает размещать силы в других западных африканских государствах «в рамках подготовки к агрессии против Нигера».

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