Боррель назвал вступление Украины в ЕС концом «сонной сиесты»

Вступление Украины в ЕС будет означать окончание «сонной сиесты» в расширении блока, считает Боррель. С 2013 года в блок не вступила ни одна страна, присоединения ожидают восемь государств. Москва выступает против членства Киева

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Присоединение Украины к Евросоюзу станет окончанием «сонной сиесты» в вопросе расширения блока, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью The Guardian.

«В течение многих лет существовала своего рода патовая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику», — сказал он.

Борреля спросили, являются ли споры между Украиной и некоторыми странами Восточной Европы по поводу экспорта зерна предвестником конфликтов, которые могут возникнуть, если страна вступит в Евросоюз. «На данный момент Украина была бы единственным чистым бенефициаром, если бы была членом ЕС», — ответил он.

Боррель отметил, что присоединение Киева к блоку будет трудным, поскольку на Украине продолжаются боевые действия. Страна еще до их начала провела множество реформ, но потребуется еще больше изменений, в том числе, по мнению Борреля, более широкое использование голосований.

В Евросоюз входят 27 государств. Последней к объединению присоединилась Хорватия в 2013 году. Боррель в августе призывал ЕС подготовиться к вступлению 10 стран. Одобрения заявок кроме Украины ожидают Турция (с 1999 года); Северная Македония (2005); Черногория (2010); Сербия (2019); Албания (2014); Босния и Герцеговина (2022); Молдавия (2022). Получения статуса кандидата в ЕС ожидают Грузия и частично признанная Республика Косово (подали заявки в 2022-м).

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, спустя несколько дней после начала российской военной операции. 23 июня того же года страна получила статус кандидата на вступление в союз. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что у Киева есть «амбициозный план» по присоединению к союзу за два года.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи в июне отмечал, что пока Украина выполнила два из семи условий членства: реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что Брюссель уже предпринял шаги в сторону предварительной интеграции Украины в единый рынок ЕС по нескольким отраслям: над реформой судебной системы, над мерами против отмывания денег и коррупции, над свободой информации.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия намерена рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе в октябре, при этом настояв на достижении прогресса в некоторых реформируемых областях.

МИД России в мае этого года в числе ряда условий достижения мира называл отказ Украины от намерения вступить в ЕС. Глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз «постепенно сливается с НАТО».