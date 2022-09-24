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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского «ехать в Россию»

Лавров заявил, что Запад «впал в истерику» из-за референдумов в ДНР и ЛНР, а жители Донбасса следуют совету Зеленского «искать место в России». В 2021 году президент обратился с таким призывом к тем, кто считает себя русскими
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Глава МИД Сергей Лавров осудил реакцию западных стран на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей Украины.

«Сейчас Запад закатил истерику <...> Но проживающие там [в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях] люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима [президент Украины Владимир] Зеленский», — сказал Лавров, выступая в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН (цитата по ТАСС).

По словам Лаврова, тогда президент Украины «посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию». Сейчас, заявил глава МИДа, жители этих регионов поступают именно так, «забирая с собой свои земли, на которых столетиями жили их предки».

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В августе 2021 года Зеленский заявил, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны переехать в Россию, поскольку регион никогда не будет российской территорией, а рано или поздно вернется в состав Украины. «Я считаю, для будущего своих детей и внуков, если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно», — говорил он тогда.

22 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Два дня спустя страна начала военную операцию на Украине, в ходе которой российские военные взяли под контроль части Херсонской и Запорожской областей; на этих территориях были сформированы пророссийские военно-гражданские администрации (ВГА). 20 сентября ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская ВГА одновременно объявили о проведении с 23 по 27 сентября референдумов о вхождении в состав России.

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Фото:РИА Новости

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Президент России Владимир Путин 21 сентября сказал, что страна поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что проведение референдумов сделает невозможными переговоры Москвы и Киева. Страна называет эти территории оккупированными и обещает вернуть их под свой контроль.

В Белом доме США заявляют, что референдумы в Донбассе «являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности». Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивает, что их проведение не соответствует международному праву и договоренностям. Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что голосование не будет иметь юридических последствий. Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявили, что никогда не признают итоги референдумов, и готовы принять дополнительные экономические санкции в отношении России, а также физических и юридических лиц, причастных к этому процессу. О новых санкциях предупредил и Евросоюз.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Лавров Запад Украина Владимир Зеленский Референдум Донбасс

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

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