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Война санкций ,  
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Евросоюз не исключил санкции против российской платежной системы «Мир»

Представитель ЕС заявил «Известиям», что «любые санкционные меры возможны», пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине. По его словам, дискуссии по санкциям против НСПК носят конфиденциальный характер‎
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Евросоюз не исключает введение санкций против российской платежной системы «Мир», если Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине. Об этом «Известиям» заявил представитель главы евродипломатии Жозепа Борреля Петер Стано Петер Стано.

«Я не исключаю этого, любые санкционные меры возможны, если Россия не прекратит <...> [спецоперацию] на Украине», — заявил дипломат в ответ на соответствующий запрос газеты.

По его словам, страны ЕС обсуждают вопрос санкций против НСПК, но пока эти дискуссии «‎носят конфиденциальный характер‎».

США заявили о рисках санкций для иностранных банков из-за карт «Мир»
Финансы
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

США ввели санкции против генерального директора НСПК Владимира Комплева, однако сам оператор карт «Мир» под ограничительными мерами не находится. Минфин США ранее не исключал введения вторичных санкций против иностранных банков, которые заключают договоры с оператором карт «Мир».

Карты «Мир» в настоящий момент принимаются в Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Турции, Южной Корее, в Абхазии и Южной Осетии. Также ведется работа по запуску обслуживания карт в других странах, в частности в Иране.

15 сентября Financial Times написала, что США и Евросоюз намерены усилить давление на Турцию из-за подключения местных банков к платежной системе «Мир». Одновременно с этим о проблемах с приемом карт «Мир» в турецких отелях сообщал портал Tourdom. Со ссылкой на одну из сетей гостиниц он написал о прекращении обслуживания карт банком Vakif. Представитель сети Titanic сообщил порталу, что платежи с картами «Мир» больше не проводят Ziraat Bankasi, Is Bank, Deniz Bank из-за угрозы санкций.

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После этого в НСПК сообщили, что карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, однако клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании в случае оплаты картами, выпущенными подсанкционными банками. Весной под ограничительные меры США и ЕС попали крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
платежная система "Мир" НСПК платежная система санкции Мир
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