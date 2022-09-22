Глава НСПК счел преувеличенными опасения о работе карт «Мир» за рубежом
Уровень опасений и шума вокруг платежной системы «Мир» за рубежом несколько преувеличен, заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК; оператор карт «Мир») Владимир Комлев в рамках форума «Банки России — XXI век», передает корреспондент РБК.
«Я могу сказать, что даже то, что касается Казахстана, мы с партнерами продолжаем работать. [Турция] — самая болезненная тема. Из пяти наших банков-партнеров два банка — это коммерческие банки. Они приостановили сотрудничество, нас об этом уведомили», — сказал Комлев.
Остальные три банка «продолжают работать в разной степени: кто-то работает и с картами санкционных банков российских, кто-то работает со всеми банками». «Какого-то катастрофического снижения объемов по Турции нет. Произошло, они немножко упали. Но вот сказать что там в 5-10 раз снизилось нет, такого нет. Карты в Турции продолжают работать. Определенные сложности у граждан появились. Количество точек инфраструктуры по приему карт «Мир» снизилось», — отметил глава НСПК.
По другим странам изменений пока нет, продолжил Комлев. «Вьетнам, банк BDVI прекратил работать с платежной системой «Мир». Об этом нас уведомил уже достаточно давно. И целый ряд других моментов, когда что-то изменилось или давно произошло, вот сейчас в текущей ситуации это начинают как-то подсвечивать», — сказал он.
По словам главы НСПК, такие моменты «не добавляют общей картине оптимизма, хотя ситуация изменилась не настолько сильно в худшую сторону». «Последнее заявление Минфина США не упростило нам ситуацию», — добавил Комлев.
О сложностях с приемом части карт в Турции в НСПК сообщили в середине июня. Тогда Комлев предупредил, что турецкие банки-эквайеры могут не принимать карты российский платежной системы, если выпустивший ее банк находится под санкциями западных стран.
А в сентябре два крупных частных банка Турции — Isbank и Denizbank — перестали принимать карт «Мир». В Isbank пояснили, что решили приостановить сотрудничество с платежной системой, поскольку видели предупреждение Минфина США. В этом предупреждении говорилось, что финансовые организации, которые заключают новые или расширяют действующие соглашения с НСПК, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».
Вслед за двумя турецкими банками карты «Мир» перестали принимать казахстанский Халык Банк и вьетнамский BIDV.