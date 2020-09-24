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Политика ,  
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Зеленский предсказал крах властей Белоруссии в отсутствие диалога

Политик сравнил нынешнюю ситуацию в Белоруссии с событиями, которые предшествовали госперевороту на Украине. «Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — предупредил Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Братиславе на совместном брифинге со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой, заявил, что власти Белоруссии могут потерпеть крах, если не найдут путь к диалогу со своим народом. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам главы республики, похожая ситуация сложилась на Украине семь лет назад, в итоге все закончилось кровопролитием. «Мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане. Мы видели, как горели люди и здания...» — вспомнил президент.

Зеленский считает, что, если белорусские власти не остановят действия, направленные против своего народа, особенно действия правоохранительных органов, в итоге они получат «очень мощный ответ» от населения. «Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — подчеркнул украинский лидер.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Как отметил Зеленский, Украина в вопросе происходящего в Белоруссии поддерживает своих партнеров и является единомышленником с большинством стран Европы.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. В тот день завершились многодневные выборы президента республики, по итогам которых победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. По данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Несогласные с результатами регулярно организовывают митинги и шествия.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

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Накануне, 23 сентября, в Минске прошла закрытая церемония инаугурации избранного президента. Украина вошла в группу стран, отказавшихся признать Лукашенко легитимным главой государства. «Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Белоруссии и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

ЕС заявил об углублении политического кризиса после инаугурации Лукашенко
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Александр Лукашенко


В конце июля на территории Белоруссии была задержана группа из 33 человек. В белорусском КГБ заявили, что задержанные оказались сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В отношении задержанных возбудили уголовные дела о подготовке теракта и массовых беспорядков. Государственное агентство БелТА написало, что граждане России приехали, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов. В Кремле сочли задержание безосновательным.

Белоруссия отпустила задержанных «боевиков ЧВК» 14 августа. В Россию вернулись 32 из 33 человек. У одного из них есть также белорусское гражданство, поэтому он остался на территории республики. Власти Украины требовали выдачи девяти задержанных, Киев подозревает их в терроризме. Зеленский назвал решение Минска передать задержанных Москве несправедливым. Всю ситуацию вокруг возвращения задержанных в Белоруссии россиян президент Украины назвал историей, в которой пренебрегли доверием и объективностью.

Автор
Михаил Юшков
Владимир Зеленский Украина Белоруссия Александр Лукашенко
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