Зеленский предсказал крах властей Белоруссии в отсутствие диалога

Политик сравнил нынешнюю ситуацию в Белоруссии с событиями, которые предшествовали госперевороту на Украине. «Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — предупредил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Братиславе на совместном брифинге со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой, заявил, что власти Белоруссии могут потерпеть крах, если не найдут путь к диалогу со своим народом. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам главы республики, похожая ситуация сложилась на Украине семь лет назад, в итоге все закончилось кровопролитием. «Мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане. Мы видели, как горели люди и здания...» — вспомнил президент.

Зеленский считает, что, если белорусские власти не остановят действия, направленные против своего народа, особенно действия правоохранительных органов, в итоге они получат «очень мощный ответ» от населения. «Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — подчеркнул украинский лидер.

Как отметил Зеленский, Украина в вопросе происходящего в Белоруссии поддерживает своих партнеров и является единомышленником с большинством стран Европы.