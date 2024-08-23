Антонов заявил, что Путин подготовил ответ на атаку ВСУ в Курской области

Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters

Президент Владимир Путин уже решил, как Россия ответит на нападение украинской армии на Курскую область, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами.

«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — сказал Антонов (цитата по ТАСС).

Какое решение и каким будет наказание, дипломат не уточнил.

Сам Путин ранее тоже говорил, что Украина получит «достойный ответ» за действия в приграничных российских регионах. Он поставил Минобороны задачу «выдавить, выбить противника» с территории России и «обеспечить надежное прикрытие госграниц».

Комментируя ситуацию в Курской области, президент также подчеркнул, что пока украинские военные наносят удары по мирным людям, о переговорах не может быть речи.

Американский лидер Джо Байден отметил, что нападение украинской армии в Курской области поставило Путина перед «реальной дилеммой». В Пентагоне говорили, что пытаются выяснить у Киева цели его атаки на российский регион.