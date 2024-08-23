Антонов заявил, что Путин подготовил ответ на атаку ВСУ в Курской области
Президент Владимир Путин уже решил, как Россия ответит на нападение украинской армии на Курскую область, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами.
«Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», — сказал Антонов (цитата по ТАСС).
Какое решение и каким будет наказание, дипломат не уточнил.
Сам Путин ранее тоже говорил, что Украина получит «достойный ответ» за действия в приграничных российских регионах. Он поставил Минобороны задачу «выдавить, выбить противника» с территории России и «обеспечить надежное прикрытие госграниц».
Комментируя ситуацию в Курской области, президент также подчеркнул, что пока украинские военные наносят удары по мирным людям, о переговорах не может быть речи.
Американский лидер Джо Байден отметил, что нападение украинской армии в Курской области поставило Путина перед «реальной дилеммой». В Пентагоне говорили, что пытаются выяснить у Киева цели его атаки на российский регион.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов