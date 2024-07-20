Власти Сумской области сообщили о повреждении объекта энергетики

В Сумской области при ударе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщила местная военная администрация.

Власти уточнили, что объект располагается в Конотопском районе на севере региона. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы.

Ночью в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Этой же ночью в Киеве и Полтавской области прогремели взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.