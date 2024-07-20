Власти Сумской области сообщили о повреждении объекта энергетики
В Сумской области при ударе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщила местная военная администрация.
Власти уточнили, что объект располагается в Конотопском районе на севере региона. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы.
Ночью в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Этой же ночью в Киеве и Полтавской области прогремели взрывы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации