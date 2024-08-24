Welt узнал о встрече властей ЕС по отправке инструкторов на Украину

Главы МИДов и Минобороны ЕС обсудят отправку военных инструкторов на Украину, пишет Welt. По данным газеты, Киев в мае призвал Борреля пойти на такой шаг. Москва заявляла о неизбежности конфликта с НАТО при появлении военных

Фото: MPCC

Главы МИДов и Минобороны стран Евросоюза в середине следующей недели впервые обсудят вопрос отправки военных инструкторов на Украину, сообщает Welt. Эта тема будет обсуждаться также во вторник, 27 августа, на встрече послов ЕС в Комитете по политике и безопасности.

По информации Welt, украинское правительство «категорически требовало» отправки европейских военных в качестве инструкторов на Украину в письме главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю 31 мая. Издание пишет, что «первые неформальные дебаты» по этому вопросу состоялись в Брюсселе в июле, однако в ЕС возникли «два фронта. В частности, Франция поддерживает такое решение, ее мнение разделяют страны Прибалтики, Польша, Дания и Швеция; против выступили Германия, Мальта, Австрия, Словения и Венгрия.

По данным Welt, основой для обсуждений на предстоящей неделе станет конфиденциальный документ Европейской службы внешних связей (ЕСВС) «Стратегический обзор учебной миссии ЕС на Украине», который есть в распоряжении газеты. В нем говорится, что Киев ожидает до 150 тыс. новых призывников в результате мобилизации в мае и будет создано десять новых пехотных бригад.

«Развертывание [солдат ЕС] может быть ограничено инструкторами, которые находятся в украинских учебных центрах, вдали от поля боя», — приводит Welt выдержку из документа, отмечая, что скорее всего рассматриваются учебные центры на северо-западе Украины.

ЕСВС также не исключает, что Украина разработает «другие региональные варианты» или организацию обучения в соседних странах («внешних хабах»). В то же время европейские дипломаты считают «критической» угрозу для солдат из стран ЕС на украинской территории, поскольку Россия может их рассматривать как «активных участников конфликта». В связи с этим ЕСВС подчеркивает необходимость «надежных планов эвакуации».

Welt отмечает, что окончательное решение по поводу размещения европейских военных на Украине должно быть принято не позднее ноября. В середине этого месяца должен быть продлен на два года мандат нынешней Европейской миссии по подготовке украинских солдат (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС и в основном в Германии и Польше. В случае одобрения отправки в него должны быть внесены изменения.

Как пишет газета, глава военного штаба ЕС (EUMS) генерал из Нидерландов Михиль ван дер Лаан, который также возглавляет нынешнюю миссию по подготовке украинских военных, высказывался в поддержку отправки европейских инструкторов на Украину.

В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран раскритиковали заявление Макрона. Отправку солдат, в частности, исключили американские власти. В то же время позицию французского лидера поддержали страны Прибалтики и Польша.

Президент Франции назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы от Украины. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что на территории страны не нужны иностранные войска.

В конце мая украинские власти сообщили о решении об отправке французских военных инструкторов на Украину. Париж это не подтверждал.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об основаниях полагать, что французские инструкторы уже работают на Украине, и назвал их «законной целью». В Кремле подчеркивали, что в случае появления военных стран НАТО на территории Украины конфликт России с альянсом будет неизбежен. Минобороны не раз отчитывалось об ударах по расположению иностранных инструкторов в зоне боевых действий.