Киев модифицировал танки Abrams из-за поставки США без секретной брони

США перед поставкой сняли с Abrams секретную броню с обедненным ураном, поэтому Украина самостоятельно усиливает защиту танков. Минобороны не раз сообщало об уничтожении Abrams

M1A1 Abrams (Фото: Jakub Kaczmarczyk / EPA / ТАСС)

Украина самостоятельно усиливает защиту поставленных США танков Abrams, поскольку Вашингтон отправил их без улучшенной брони из-за секретности состава и общей уязвимости машин перед беспилотниками, пишет Business Insider (BI).

Вашингтон начал поставлять Abrams Киеву прошлой осенью, всего Украина получила 31 танк. Источники Politico до отправки говорили, что США собирались отправить улучшенную новую версию M1A2 Abrams, заменив обедненный уран в композитной броне бронированной сталью. Однако Украина получила более старую модель M1A1.

Представитель Пентагона Чарли Дитц в ответ на вопрос Би-би-си о поставленных Киеву танках Abrams заявил, что не может «сообщить подробности», но подтвердил, что «это были экспортные варианты». Как отмечает BI, это может служить подтверждением, что секретную броню сняли перед поставкой.

Украинская компания изготовила новые защитные экраны для американских танков Abrams и Bradley. Бывший командующий объединенными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью BI описал эти дополнения как «очень, очень простые, но на самом деле довольно эффективные». Но, по его словам, из-за снятой секретной брони танки стали «более уязвимыми для огня прямой наводкой».

Полковник отметил, что инновации в большей степени сосредоточены на беспилотниках. Он также пояснил, что защита танков сверху в целом тоньше, чем в других частях корпуса, которые Украина часто усиливает добавками реактивной брони для создания дополнительного защитного слоя. «Никто на самом деле не ожидал нападения сверху, вот почему они так уязвимы», — сказал де Бреттон-Гордон.

Экс-офицер британской армии, военный аналитик Николас Драммонд отметил, что состав брони из обедненного урана американских танков «совершенно секретный». «Последнее, чего [США] хотят, это чтобы она попала в руки России», — добавил он.

Некоторые украинские солдаты заявляли CNN в мае, что брони Abrams «на данный момент недостаточно» из-за множества беспилотников, атакующих сверху.

Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это не изменит исхода конфликта. О первом подбитом танке Abrams российские власти сообщили в конце февраля 2024 года. С тех пор Минобороны России не раз отчитывалось об уничтожении Abrams. В конце апреля российские военные привезли из зоны боевых действий подбитый американский танк М1 Abrams, затем его выставили на Поклонной горе в Москве.

За несколько недель до этого источники The Associated Press сообщили, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По данным агентства, отчасти причиной тому стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику.