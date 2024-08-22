Алаудинов сообщил об уничтожении танка Abrams в Курской области
Российские военные подбили американский танк Abrams в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.
«На фронте у нас пока все очень хорошо, все под контролем. Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и <...> танк один Abrams», — сказал Алаудинов.
Он добавил, что военнослужащие подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра, принадлежащих украинской армии.
M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США в различных модификациях с 1980-х годов. Цена одной такой машины — порядка $10 млн. Вашингтон впервые передал их Киеву в сентябре 2023 года.
Всего Украине официально передали 31 танк Abrams.
С 6 августа идут бои в Курской области между российской и украинской армией, Алаудинов находится в зоне боевых действий. 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, эвакуации из приграничных территорий подлежат 180 тыс. человек, из них 121 тыс. человек уже выехали.
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Росстат сообщил о росте смертей
ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт
Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены
Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов