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Военная операция на Украине ,  
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CNN рассказал об уязвимостях Abrams

CNN: танк Abrams имеет много уязвимостей и стал «целью номер один» для ВС России
Сюжет
Военная операция на Украине
Американские M1 Abrams имеют множество недостатков — начиная от слабой брони и заканчивая техническими проблемами, рассказали CNN украинские военные. Минобороны России ранее неоднократно отчитывалось об уничтожении танков Abrams
Американский танк М1 Abrams на выставке трофейной техники
Американский танк М1 Abrams на выставке трофейной техники (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Поставленные на Украину американские танки M1 Abrams (всего, официально, был передан 31 такой танк) имеют целый ряд слабых мест и недостатков, из-за чего не могут эффективно применяться на фронте, пишет CNN.

Журналисты CNN посетили «место на востоке страны», где находились шесть «Абрамсов». Им удалось лично осмотреть боевые машины, а также побеседовать с экипажами, проходившими обучение в Германии.

«Его брони на данный момент недостаточно. Она не защищает экипаж. Сегодняшняя реальность [на поле боя] — это война дронов. Поэтому теперь, когда танк появляется на поле боя, они [дроны] всегда стараются его подбить», — рассказал телеканалу один из членов экипажа с позывным «Джокер».

Его коллега с позывным «Днепр» добавил, что «Абрамсы» для российских военных — «цель номер один». «Без защиты экипаж не выживет на поле боя», — сказал он.

M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США в различных модификациях с 1980-х годов. Цена одной такой машины — порядка $10 млн. Вашингтон впервые передал их Киеву в сентябре 2023 года.

Как отмечают журналисты CNN, американским танкам мешают не только инновации на поле боя, но и технические проблемы. Так, один из «Абрамсов» во время визита съемочной группы оставался неподвижен из-за неисправности двигателя, хотя сама машина не так давно была доставлена с ремонта. Боеприпасы также являются проблемой, поскольку тип сражений, под которые создавался танк, претерпел значительные изменения в ходе украинского конфликта.

«Прямой бой танк с танком случается очень редко. Гораздо чаще мы работаем артиллеристами. Вам нужно разобрать лесополосу или здание. У нас был случай, когда мы выпустили 17 выстрелов по дому, а он еще стоял», — рассказал «Джокер».

Представитель Министерства обороны Украины сообщил CNN, что «Украина сейчас испытывает и совершенствует технику, которая изначально не была подготовлена» к текущему конфликту. «Мы просим все страны поддержать нас оборудованием любого уровня технической мощности. Мы используем все это соответствующим образом», — добавил он.

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Москва осуждает военную помощь Киеву. О первом подбитом танке Abrams Минобороны России сообщило в конце февраля 2024 года. С тех пор военное ведомство неоднократно сообщало об уничтожении машин этого типа. В конце апреля российские военные привезли из зоны боевых действий подбитый американский танк М1 Abrams, его выставили на Поклонной горе в Москве.

За несколько недель до этого источники The Associated Press сообщили, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По данным агентства, отчасти причиной этому стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Abrams США ВСУ уязвимости поставки оружия Военная операция на Украине
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