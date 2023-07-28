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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала о планах США поставить Abrams Украине уже в сентябре

Politico: американские Abrams могут оказаться на Украине уже в сентябре
Сюжет
Военная операция на Украине
В сентябре Киев может получить шесть-восемь танков Abrams из 31 обещанного Вашингтоном, чтобы применять их в наступлении. Сейчас ВСУ используют немецкие Leopard, которые, по словам Путина, горят при уничтожении лучше советских
Танки Abrams в Польше
Танки Abrams в Польше (Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

США могут направить на Украину несколько танков Abrams уже в сентябре, чтобы их применяли в ходе боевых действий, заявили источники газеты Politico в Пентагоне, Конгрессе и других структурах. Ранее планировалось, что эти машины попадут на Украину к концу года.

Вашингтон поставит Киеву более старые модели Abrams — M1A1 вместо более современной версии М1A2. Планируется, что уже в августе они прибудут в Германию, где будут отремонтированы и модифицированы (например, с них снимут секретную броню из обедненного урана), а затем попадут на Украину. Поставки более новых танков заняли бы больше времени, отмечает Politico.

По ее данным, в первую партию войдут шесть-восемь танков. Всего, как говорил президент США Джо Байден, Киев получит 31 машину — Politico указывает, что это равноценно одному танковому батальону Украины.

Для использования Abrams украинским военным необходимо завершить подготовку, которая идет в Германии. Планируется, что это произойдет в августе. Обучение проходят 250 танкистов.

В Пентагоне ранее отмечали, что американские танки могут оказать влияние на ход конфликта на Украине, но не способны переломить его в корне.

Сейчас Украина уже применяет в ходе идущего с начала лета контрнаступления немецкие танки Leopard, которые ей передали различные европейские страны. В середине июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина в ходе наступательных действий потеряла 17 Leopard. 23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с коллегой Владимиром Путиным сказал, что за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard, на что Путин сказал, что впервые за один день было уничтожено столько иностранной военной техники. Ранее Путин говорил, что западные танки горят лучше советских Т-72.

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