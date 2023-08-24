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Военная операция на Украине ,  
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США с сентября сами начнут учить украинцев летать на F-16

NYT: с сентября США начнут сами обучать украинских летчиков пилотированию F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Переобучение украинских пилотов на F-16 уже началось в Дании. По данным NYT, США изначально не хотели подключаться к тренировкам, однако украинских пилотов уже привозят для обучения в США. Москва критикует поставки оружия Киеву
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Georg Wendt / dpa / Global Look Press)

Соединенные Штаты решили сами обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и начнут их подготовку в сентябре, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона.

Первоначально планировалось, что тренировать украинцев будут только европейские страны, отмечает газета. Однако Пентагон решил начать переобучать украинцев уже с сентября — сейчас пилотов привозят в США. «О решении, приуроченном к украинскому Дню независимости, как ожидается, объявят во второй половине дня в четверг», — говорится в публикации.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники исключали такую возможность. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 в европейских странах и заявил, что не будет возражать против поставок этих истребителей. В Белом доме допускали поставку F-16 украинским военным до конца года.

На сегодняшний день уже три европейские страны согласились передать Украине F-16 — Нидерланды, Дания и Норвегия. Киев может получить несколько десятков самолетов, отмечали эксперты. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Украина не получит F-16 раньше следующей весны. Переобучение украинских пилотов уже началось в Дании, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно займет не менее шести месяцев.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. МИД назвал планы передать Украине F-16 движением в сторону эскалации. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит этот шаг «как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.

США с сентября сами начнут учить украинцев летать на F-16
США с сентября сами начнут учить украинцев летать на F-16

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
F-16 Украина пилоты США Военная операция на Украине
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