СК завершил расследование катастрофы SuperJet в Шереметьево

В ведомстве заявили, что расследование в отношении капитана завершено, а собранные данные опровергли версию о том, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность

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Следственный комитет объявил о передаче в Генеральную прокуратуру уголовного дела, возбужденного в отношении Дениса Евдокимова, командира лайнера Sukhoi SuperJet 100, сгоревшего 5 мая 2019 года при посадке в аэропорту Шереметьево. В ведомстве заявили, что расследование завершено, а собранные данные опровергли версию о том, что причиной катастрофы могла стать неисправность самолета.

«Действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

РБК направил запросы в пресс-службы «Аэрофлота» и «Региональных самолетов» (производитель SSJ100).

Пилоту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В случае признания виновным Евдокимову грозит лишение свободы на срок до семи лет.