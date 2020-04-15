Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 12:51
Zoom Talk «Инвестиции в недвижимость» Конференции, 14:00 Какие вопросы должен задать соискатель в конце собеседования Pro, 13:52 Нефть Urals подешевела после заключения сделки ОПЕК+ Бизнес, 13:45 На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом Общество, 13:45 Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл Спорт, 13:39 Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Политика, 13:33 Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты Экономика, 13:26 СК завершил расследование катастрофы SuperJet в Шереметьево Общество, 13:24 Исторические победы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Топ-5 игр прошлой ЛЧ Спорт, 13:11 Как автоматический подбор персонала спас HR в условиях изоляции Партнерский материал, 13:09 Как не купить «грязную» криптовалюту. Теперь монеты можно проверить Крипто, 13:02 Исландские лесничие посоветовали обнимать деревья во время карантина Стиль, 13:00 В Москве за сутки оштрафовали более 200 нарушителей карантина по COVID-19 Общество, 12:54 Цена оговорки: чем грозит недопонимание в деловой переписке Pro, 12:53
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 

СК завершил расследование катастрофы SuperJet в Шереметьево

В ведомстве заявили, что расследование в отношении капитана завершено, а собранные данные опровергли версию о том, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет объявил о передаче в Генеральную прокуратуру уголовного дела, возбужденного в отношении Дениса Евдокимова, командира лайнера Sukhoi SuperJet 100, сгоревшего 5 мая 2019 года при посадке в аэропорту Шереметьево. В ведомстве заявили, что расследование завершено, а собранные данные опровергли версию о том, что причиной катастрофы могла стать неисправность самолета.

«Действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

РБК направил запросы в пресс-службы «Аэрофлота» и «Региональных самолетов» (производитель SSJ100).

Пилоту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В случае признания виновным Евдокимову грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Генеральная прокуратура должна утвердить обвинительное заключение по делу, после чего оно может быть передано в суд.

В январе 2020 года нынешний генеральный прокурор России Игорь Краснов, занимавший пост заместителя председателя СК, назвал непосредственной причиной катастрофы в Шереметьево действия Евдокимова.

«Своими действиями, как установили наши сотрудники, [Евдокимов] создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна», — сказал Краснов.

Сам пилот находится под подпиской о невыезде, вину он не признает.

Катастрофа SSJ100, который направлялся из Москвы в Мурманск, произошла 5 мая 2019 года. Через 27 минут после взлета из-за технических неполадок лайнер вернулся в Шереметьево. Совершив жесткую посадку, самолет загорелся. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа, 41 погиб от огня и отравления продуктами горения.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Мария Кокорева
Теги: авиакатастрофа, Шереметьево
Материалы по теме
СК назвал действия командира причиной катастрофы SSJ в Шереметьево
Общество
Авиакомпании попросили проверить SSJ100 после катастрофы в Шереметьево
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter