Суд приговорил фигурантов дела о крушении самолета главы Total во Внуково

Экс-руководитель полетов и один из диспетчеров приговорены к реальным срокам заключения. Их коллегу, диспетчера Надежду Архипову, амнистировали

Александр Круглов и Роман Дунаев перед началом оглашения приговора в Солнцевском суде Москвы (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Солнцевский Суд Москвы огласил приговор по делу о крушении бизнес-джета главы компании Total Кристофа де Маржери во Внуково в 2014 году. Экс-руководитель полетов аэропорта и двое авиадиспетчеров получили от пяти до шести лет колонии, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Одна из них, диспетчер Надежда Архипова, освобождена от наказания по амнистии. Она была приговорена к пяти годам колонии. Ее коллега, Александр Круглов, был приговорен к 5,5 годам заключения. Их начальник, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев, получил наказание в виде шести лет колонии.

Прокуратура требовала назначить Дунаеву шесть лет и два месяца в колонии, Круглову — шесть лет, Архиповой — пять лет и десять месяцев.

Как сказала судья, Дунаев признан виновным в том, что не обеспечил координацию работы подчиненных, не обеспечил связь и выслушивание инструктора.