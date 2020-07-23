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Суд приговорил фигурантов дела о крушении самолета главы Total во Внуково

Экс-руководитель полетов и один из диспетчеров приговорены к реальным срокам заключения. Их коллегу, диспетчера Надежду Архипову, амнистировали
Александр Круглов и Роман Дунаев перед началом оглашения приговора в Солнцевском суде Москвы
Александр Круглов и Роман Дунаев перед началом оглашения приговора в Солнцевском суде Москвы (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Солнцевский Суд Москвы огласил приговор по делу о крушении бизнес-джета главы компании Total Кристофа де Маржери во Внуково в 2014 году. Экс-руководитель полетов аэропорта и двое авиадиспетчеров получили от пяти до шести лет колонии, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Одна из них, диспетчер Надежда Архипова, освобождена от наказания по амнистии. Она была приговорена к пяти годам колонии. Ее коллега, Александр Круглов, был приговорен к 5,5 годам заключения. Их начальник, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев, получил наказание в виде шести лет колонии.

Прокуратура требовала назначить Дунаеву шесть лет и два месяца в колонии, Круглову — шесть лет, Архиповой — пять лет и десять месяцев.

Как сказала судья, Дунаев признан виновным в том, что не обеспечил координацию работы подчиненных, не обеспечил связь и выслушивание инструктора.

Суд признал виновными фигурантов дела о крушении самолета главы Total
Общество
Надежда Архипова, Александр Круглов и Роман Дунаев (слева направо) во время оглашения приговора в Солнцевском суде

Бизнес-джет Dassault Falcon 50EX, в котором находился глава Total Кристоф де Маржери и еще три члена экипажа, потерпел крушение при взлете из московского аэропорта Внуково 21 октября 2014 года. Авария произошла из-за его столкновения со снегоуборочной машиной, которая выехала на взлетную полосу.

Всего в деле изначально было пять фигурантов, однако дело против Дунаева, Круглова и Архиповой выделили в отдельное производство. Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева в 2017 году приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно и одновременно амнистировали.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Маргарита Алехина
Теги: внуково, авиакатастрофа
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